Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги

С начала года Банк России заблокировал сайты 326 ложных банков - это в семь с лишним раз больше, чем годом ранее. Их жертвами стали больше 50 тысяч человек, потерявшие около 250 миллионов рублей. Как действуют лжебанки и как отличить их от настоящих, рассказывает начальник ГУ Банка России по ЦФО Надежда Иванова.

Читатель из Белгорода написал в редакцию о том, как получил СМС с предложением выгодного вклада под 20 процентов годовых от банка "Российский кредит". Перевел 50 тысяч рублей. С тех пор от банка ни слуху ни духу. И телефон заблокирован. Автор письма беспокоился, сможет ли вернуть деньги.

К сожалению, порадовать его нечем. Банк "Российский кредит" был закрыт еще в 2015 году. И случай этот - не единичный. Названиями известных, но уже несуществующих банков часто прикрываются мошенники. Они нигде не зарегистрированы как юридические лица, поэтому разыскать их крайне сложно. Этим занимаются правоохранительные органы. Банк России передает им все сведения о махинациях, полученные в ходе надзора или от граждан. Поэтому тем, кого обманули жулики, необходимо подать заявление в полицию.

Шанс вернуть потерянные деньги невелик. Это возможно, если похищенные преступниками средства найдут и их хватит для расчетов с пострадавшими. А тем, в свою очередь, еще придется доказать, что они действительно отдали или перевели деньги мошенникам не просто так, а потому, что были обмануты.

Как действуют ложные банкиры

Мошенники завлекают клиентов предложениями вкладов с высоким доходом или дешевых кредитов. Они массово рассылают СМС-сообщения и электронные письма, находя телефоны и адреса на онлайн-сервисах по подбору кредита.

"Вклад" - наверное, самый распространенный способ обмана. Часто потенциальной жертве говорят, что, поскольку в конкретном регионе нет представительства банка, надо внести комиссию за перевод средств на счет банка-партнера. Могут предложить и "кредит с обязательным страхованием", а страховой взнос… перечислить на карту частного лица. Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь.

Могут попросить прислать сканы паспорта, заверенной копии трудовой книжки, справки о доходах по форме 2-НДФЛ, банковской карты. Нередко требуют сообщить CVC-код или пин-код карты. Если эти данные попадут в руки мошенников, они смогут похитить все деньги с банковского счета их владельца. Или оформить на его имя онлайн-займы в микрофинансовых организациях. Ему придется написать заявление в полицию и доказывать (скорее всего, через суд), что никаких займов он не брал.

Конкретно

Как отличить ложные банки от настоящих

- Мошенники используют бренды не только закрытых или вымышленных банков, но и действующих. Но все они применяют схожие методы, по которым их можно распознать.

- Действуют исключительно в интернете: размещают рекламу, создают сайты. Попытки "вживую" посетить офис такого "банка" обречены на неудачу: его попросту нет.

- Качество дизайна созданных мошенниками сайтов обычно низкое. Такие разделы, как "Руководство", "Наши офисы", "Контакты", могут и вовсе не открываться. Вы вряд ли найдете там информацию, которую обязаны публиковать банки: уставные документы, финансовую отчетность.

- Обычно на сайте есть скан "банковской лицензии". Но в реестре на сайте Банка России www.cbr.ru вы либо не найдете регистрационного номера, либо он окажется чужим.

- Иногда мошенники создают "клоны" сайтов действующих банков. Сравните адрес сайта в интернете с официальным адресом из реестра. Позвоните в банк (телефон - на официальном сайте) и расспросите о процентных ставках, необходимых документах и других условиях. Настоящий банк никогда не предложит вам сделать перевод через другой банк и тем более через карточный счет.

- Ставка 20 процентов годовых по вкладу, которой завлекли читателя газеты, в несколько раз выше действующих сегодня на рынке ставок. Если вам предлагают такие "сверхвыгодные" условия, вы наверняка имеете дело с мошенниками.