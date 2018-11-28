Теперь российские и белорусские туристы могут сэкономить до 30 процентов расходов на поездки

Тысячи россиян и белорусов уже прокладывают маршруты на предстоящие новогодние праздничные дни. Мы расскажем, как значительно сократить расходы при посещении топовых туристических городов Беларуси и России.

Вот уже почти год в Минске действует проект "Карта гостя", предоставляющий туристам заманчивые бонусы и скидки при посещении музеев, кафе, гостиниц. Поначалу в проекте участвовали десятки объектов, сейчас их - более 200, и число это растет. Чаще всего карту покупают россияне, но в последнее время ею заинтересовались американцы, китайцы и японцы.

Первого декабря в Беларуси проект "Карта гостя" получит новый импульс. Теперь пластиковые смарт-карты выпускаются в специальном формате - с расчетом на болельщиков, которые приедут летом 2019 года в Минск на II Европейские игры. Таким образом Беларусь активизирует развитие въездного туризма. Уже удалось заручиться поддержкой сотен компаний-партнеров. Авторы новшества активно изучали опыт Санкт-Петербурга и других российских городов. Проект реализует предприятие "Мингорсправка" при поддержке министерств спорта и туризма, культуры и информационно-туристического центра "Минск" в рамках программы развития туризма "Беларусь гостеприимная". Поначалу предполагалось распространить "Карту гостя" на столицу Беларуси и окрестности. Однако со временем список участвующих в программе объектов увеличился в несколько раз, и расположены эти точки притяжения туристов по всей стране. К лету, когда в Беларусь съедутся болельщики, число партнеров программы может достичь тысячи и больше.

- Проект продолжает развиваться, - говорит директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев. - Если вначале в нем было представлено 74 объекта, в том числе 25 музеев, то сегодня объектов более 200, а количество музеев и галерей с 55 увеличилось до сотни.

С первого декабря "Карта гостя" будет выпускаться с расчетом на болельщиков, которые приедут летом 2019 года в Минск на II Европейские игры

Сейчас "Карта гостя" - это единая электронная карта с непрерывным сроком действия: 24, 48, 72 часа; 5, 7 и 10 дней; 12 месяцев. Она легко активируется в течение года после покупки. Приобрести карту можно за наличный расчет в 11 пунктах выдачи в Минске или предварительно оформить заказ в интернет-магазине через сайт minskpass.by. На руки турист получает пластиковую смарт-карту и путеводитель. Перечень мест для выгодных визитов можно узнать на сайте проекта. Словом, есть все возможности заранее спланировать программу пребывания в Беларуси. Отсчет времени действия "пластика" начинается с момента электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с "Карты гостя" при первом посещении музея или экскурсии.

Пять форматов "Карты гостя" - VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом - включают 16 различных типов карт, имеют широкий ценовой диапазон и оптимизированы для различных групп потребителей.

По картам VIP предусмотрено бесплатное посещение 14 минских музеев, 10-50-процентные скидки на посещение нескольких десятков музеев и музейных комплексов Минска и его окрестностей, аквапарка и прочих объектов, безлимитный проезд на наземном общественном транспорте и 10 поездок в метро, право получения в течение трех лет после приобретения карты скидок в объектах сопутствующего сервиса - отелях, ресторанах и кафе, магазинах, при прокате автомобилей и велосипедов.

Стоит удовольствие от 39 белорусских рублей (почти 20 долларов) за 24 часа до 69 рублей (примерно 34 доллара) за 72 часа. Самый бюджетный вариант карты - эконом на 24 часа за 5,5 рубля (около 2,5 доллара): бесплатное либо со скидками посещение музеев, экскурсий и аквапарка, на всех других объектах бонусы также сохраняются в течение трех лет. Как показывает практика, зарубежные гости чаще всего приобретают VIP-карты, белорусы - более дешевые модификации.

Формат карт для II Европейских игр будет отличаться. Они будут реализовываться совместно с билетным оператором Игр, срок их действия составит 14 дней и будет включать наиболее значимые объекты исторического наследия Беларуси.

Как в России

Во многих городах России есть свои "карты гостя" - в Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге... А в Москве и Санкт-Петербурге их даже несколько. Самая распространенная в России туристическая "карта гостя" - так называемая CityPass. Она дает право на бесплатное посещение музеев, экскурсии по городу и велопрокат, скидки и бонусы в театрах, сувенирных магазинах, кафе, барах и ресторанах. В России первая CityPass появилась в 2010 году в Санкт-Петербурге. Сегодня, покупая карту St. Petersburg CityPass, вы получаете возможность бесплатно посетить 15 музеев и галерей, прокатиться на экскурсионном автобусе, воспользоваться водной обзорной экскурсией, а также получить билеты туда-обратно на метеоры в Петергоф. Кроме того, в путеводителе есть отрывные купоны, предоставляющие ощутимые скидки в барах и ресторанах Санкт-Петербурга. Еще одним из преимуществ St. Petersburg CityPass является складная карта города с указанием местоположения музеев и других туристических достопримечательностей.

Такая же карта есть и в Москве. Приобретая Moscow CityPass, вы получаете пластиковую смарт-карту, путеводитель и карту города Москвы, а также возможность посетить 40 музеев столицы, прокатиться на двухэтажном экскурсионном автобусе Moscow City Sightseeing. В течение срока действия CityPass можно один раз посетить все музеи, экскурсии и каток. Стоимость карт зависит от количества дней и услуг - например, за три дня, без транспорта, необходимо будет заплатить 6500 рублей. Брать один день, как правило, не очень выгодно: и в Москве, и в Санкт-Петербурге стоимость одного дня составит 3500 рублей.