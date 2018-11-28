В Грузии прошел второй тур выборов президента. За кресло главы государства развернулось сражение между Саломе Зурабишвили, независимым кандидатом, поддерживаемой правящей партией "Грузинская мечта", и Григолом Вашадзе, сподвижником экс-президента Саакашвили, кандидатом от объединения "Сила в Единстве". По данным различных экзитполов, опубликованных к моменту подписания номера, Зурабишвили набирает от 55 до 58 процентов голосов, а ее соперник - от 45 до 42 процентов соответственно. Тем не менее Вашадзе объявил, что не будет спешить с признанием своего поражения до объявления официальных результатов ЦИК, а Саакашвили и вовсе призвал грузинских граждан к "массовому неповиновению властям".

Оба кандидата в свое время занимали должность министра иностранных дел Грузии. Зурабишвили покинула ее со скандалом, так и не сумев найти общий язык с импульсивным и напористым Саакашвили. Вашадзе, наоборот, стал одним из его наиболее верных соратников и своего рода "говорящей головой" грузинского кабинета министров во время развязанной бывшим президентом Грузии войны в Южной Осетии. Впервые для выборов президента Грузии понадобился второй тур. В первом Зурабишвили получила 38,64, а Вашадзе 37,73 процента голосов избирателей. Последний был впереди на несколько пунктов в опросах накануне второго голосования после того, как его поддержал финишировавший третьим в первом туре выборов еще один бывший подчиненный Саакашвили, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

После недавних изменений в конституцию Грузии пост президента этой страны оказался заметно ослаблен и в отличие от времен Саакашвили в большей степени носит церемониальный характер. Все властные полномочия теперь концентрируются в кабинете министров. Тем не менее выборы президента в Грузии стали своего рода "полем битвы" между нынешней и бывшей правящими партиями страны, репетицией перед выборами в 2020 году в грузинский парламент, по итогам которых будет избран кабинет министров. Эти выборы, как отмечает AFP, превратились в "критический тест" для "Грузинской мечты" и создавшего ее, самого богатого человека Грузии, экс-премьера Бидзины Иванишвили, чье состояние в 4,6 миллиарда долларов составляет треть грузинского ВВП. Победа Вашадзе может стать поворотным моментом в политическом ландшафте Грузии, свидетельствуя о прекращении господства "Грузинской мечты", пришедшей к власти в 2012 году на волне острого недовольства грузин репрессивной политикой бывшего президента. Увы, за эти годы "мечтателям", несмотря на все обещания и посылы, так и не удалось удовлетворить запросы сограждан и побороть бедность и нищету в стране. И этим довольно успешно во время предвыборной кампании при поддержке западных политтехнологов пользовался кандидат от "ЕНД".

Чувствуя свою вину перед согражданами, незадолго до голосования "из тени" вышел Бидзина Иванишвили, официально покинувший политику в 2013 году, но фактически остающийся истинным лидером страны. Появившись на телеэкране с бледным лицом и со слезами, застывшими в глазах, он извинился перед согражданами: "Я знаю, что вы несчастливы, потому что ваша жизнь не улучшилась". Он пообещал увеличить социальные расходы и ликвидировать небольшие банковские долги для 600 тысяч человек. Спустя несколько часов обещание миллиардера повторил и Вашадзе, который также заявил о готовности "простить" согражданам банковские кредиты. На самом деле Вашадзе больше готов к другому "акту милосердия": в случае прихода к власти он может амнистировать своего бывшего патрона. По совокупности тяжких преступлений, включая организацию убийств, Саакашвили грозит от 12 лет тюрьмы, и он опасается возвращаться в Грузию. Зурабишвили, напротив, заметно сократила число появлений на публике перед вторым туром. Выступая на брифинге, она продемонстрировала скриншоты угроз, которые направляются ей и ее детям по телефону и почте. Злоумышленники, которые особенно и не скрывают своих личностей, угрожают различными способами расправы. Тем временем некоторые члены "Грузинской мечты" вполне серьезно заговорили о призраке "гражданской войны" в случае победы Вашадзе.