Норвежец Магнус Карлсен защитил титул сильнейшего шахматиста планеты, выиграв в Лондоне матч за мировую корону у американца итальянского происхождения Фабиано Каруаны.

Поскольку в этом противостоянии все 12 партий с классическим контролем времени завершились вничью (общий счет 6:6), в среду соперникам пришлось выяснять отношения на тай-брейке, где регламентом предусмотрены поединки в разных форматах. Карлсену хватило так называемого "рапида", где каждому на партию дается по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.

За пару дней до своего 28-летия норвежец выиграл три из четырех запланированных партий "рапида" (3:0) и праздновал успех. Карлсен бессменно владеет титулом с 2013 года, когда он отобрал корону у Вишванатана Ананда из Индии. Сейчас норвежец уже в третий раз сумел защитить свое звание.