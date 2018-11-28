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Рубрика: В мире

Китай пообещал США жестко отстаивать свои интересы

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Власти Китая намерены жестко отстаивать свои интересы в случае усиления давления со стороны США и укрепления американских протекционистских барьеров. Такое заявление сделал во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин на китайские товары с первого января 2019 года.

Шуан отметил, что Китай заинтересован в том, чтобы подобные трения были урегулированы в процессе переговоров на равноправной основе. В то же время он подчеркнул, что КНР способна жестко отстаивать свои законные права.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Мы надеемся, что американская сторона будет действовать с нами в едином ключе, содействовать плодотворному прагматическому сотрудничеству во всех направлениях", - цитирует ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что не исключает повышения таможенных пошлин на китайские товары на сумму 257 миллиардов долларов при отсутствии договоренности с Китаем по нормализации торговых отношений. Однако он не исключил, что США и КНР могут заключить соглашение об урегулировании двусторонних торговых споров на предстоящем саммите G20, который пройдет в Аргентине 29 ноября - 1 декабря.

Торговая война Соединенных Штатов с Китаем началась в июле этого года после вступления в силу взаимных повышенных таможенных тарифов. США ввели пошлину в 25 процентов на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму в 34 миллиарда долларов в год. Со своей стороны, Пекин ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября были введены пошлины США в размере 10 процентов на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в год. В ответ Китай ввел дополнительные пошлины на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

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