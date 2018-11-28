Лавров и Кассис рассказали о развитии отношений РФ и Швейцарии

На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его швейцарского коллеги Игнацио Кассиса 28 ноября обсуждались различные аспекты отношений двух стран. Об этом главы внешнеполитических ведомств рассказали на пресс-конференции, прошедшей в историческом отеле "Англетер" в Женеве.

Стороны отметили устойчивое развитие экономических отношений.

"Мы отметили наращивание инвестиций, - подчеркнул Лавров, - и подтвердили дальнейшее развитие отношений между нашими странами. На межправкомиссии, которая пройдет 4 декабря в Берне, будут озвучены новые решения в этой области".

Кассис рассказал, что в настоящее время в России на предприятиях, созданных швейцарской стороной, заняты порядка 50 тысяч человек, а инвестиции в российскую экономику составили 11 миллиардов евро.

Также Кассис пригласил Лаврова на открытие в Москве отреставрированного комплекса зданий посольства Швейцарии, которое откроется в июне 2019 года. В ремонтные работы Берн вложил около 40 миллионов швейцарских франков. Российский министр ответил, что с благодарностью принимает приглашение.

Также Лавров подчеркнул, что у РФ нет другой страны-партнера, с которой были бы столь же частые контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Также в ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество двух стран по линии спецслужб. Было отмечено, что в начале ноября глава Службы разведки Швейцарской конфедерации Жан-Филипп Годен посетил Москву, где провел переговоры с российскими коллегами по поводу проблем и перспектив сотрудничества.