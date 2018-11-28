Лавров призвал все стороны афганского конфликта к диалогу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступивший в среду на международной конференции по Афганистану, которая проходит в Женеве, призвал правительство в Кабуле и группировку "Талибан" (запрещена в РФ) к запуску диалога с целью национального примирения.

По словам главы МИД РФ, Москва обеспокоена тем, что в Афганистане продолжает деградировать военно-политическая ситуация. При этом урегулирование кризиса возможно только дипломатическими мерами, а для этого за стол переговоров должны сесть представители всех общественно-политических сил страны. Сергей Лавров напомнил, что российские дипломаты продолжают содействовать межафганским контактам, собирая влиятельных и заинтересованных игроков региона на московской площадке. В ноябре именно в "московском формате" встретились представители политического крыла "Талибана" и Высшего совета мира Афганистана.

Министр иностранных дел РФ также выразил надежду, что из недочетов в организации парламентских выборов, которые состоялись в октябре, будут сделаны выводы к апрелю 2019 года, когда в Афганистане намечено избрание президента республики.