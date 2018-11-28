Лавров: Украинские корабли планировали скрытно пройти в Азовское море

В ходе переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его швейцарского коллеги Игнацио Кассиса российская сторона показала документы, свидетельствующие, что украинские корабли пытались нарушить режим прохода через Керченский пролив.

Об этом рассказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в историческом отеле "Англетер" на берегу Женевского озера.

"Наши швейцарские друзья интересовались инцидентом в Черном море, - отметил Лавров. - Мы показали документы, из которых следует, что это была заранее спланированная акция, рассчитанная на скандал и на решение внутриполитических проблем Киева".

По его словам, российские пограничники допросили находившихся на украинских кораблях офицеров СБУ и нашли документы, которые выложены уже в открытый доступ. Согласно этим документам, корабли планировали скрытно пройти в Азовское море.

Как пояснил министр, порядок прохода по сложному в плане судоходства Керченскому проливу известен всем. "В сентябре корабли ВМФ Украины уже проходили в Азов. Они уведомили о своем намерении и взяли лоцмана", - подчеркнул российский министр.

Кассис также отметил, что "конфронтация не идет на пользу никому", и что надо искать взаимоприемлемые пути решения проблемы.

Лавров находится в Швейцарии с официальным визитом. Он принял участие в Женевской конференции по Афганистану и провел переговоры со своим швейцарским коллегой, в ходе которых стороны обсудили отношения Москвы и Берна, включая как экономические, так и политические аспекты.