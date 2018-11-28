"Локомотив" одержал первую победу в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" обыграл дома "Галатасарай" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - 2:0. Таким образом, "красно-зеленые" сохранили шанс на выход в плей-офф Лиги Европы.

"Нам необходимо попасть в еврокубковую весну", - отметил перед встречей в эфире "Матч ТВ" главный тренер хозяев Юрий Семин.

"Во-первых, это очки в российскую копилку. Второе - имидж клуба. К тому же футболистам всегда интересно играть на международной арене. Тем более, это предпоследний матч в Лиге чемпионов. Ребятам будет грустно покидать этот праздник. Как и нам, тренерам".

Подводя промежуточные итоги, стоит отметить, что выступление "Локомотива" в еврокубках оставило двоякое впечатление. Во всех стартовых четырех встречах, в которых москвичи потерпели поражение, они могли рассчитывать на большее. Особенно в домашнем противостоянии с "Шальке", когда "железнодорожники" упустили кучу моментов и пропустили уже на последних минутах. Да и с "Порту" российский клуб мог набрать очки. Но опять же - подвела реализация.

Тем удивительнее было наблюдать за тем, как "Локомотив" хладнокровно использовал свои шансы с "Галатасараем". Справедливости ради, москвичи могли забить больше двух мячей. Тот же Федор Смолов, который никак не отличится в Лиге чемпионов, уже на пятой минуте мощным ударом попал в штангу. А в концовке встречи гол девятки хозяев был отменен из-за офсайда. Ну а отличились в этом матче Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев.

Перед заключительным туром "Локомотив" идет четвертым в таблице группы "D" с тремя очками. У "Галатасарая" на один балл больше. По личным встречам у турок есть преимущество, поскольку дома они разгромили "красно-зеленых" со счетом 3:0.

Это означает, что москвичам для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо побеждать в последнем туре на выезде немецкий "Шальке" и ждать осечки клуба из Стамбула в домашней встрече с "Порту".