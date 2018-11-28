У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Маленький провайдер оставил без "ВКонтакте" и YouTube миллионы россиян

28.11.2018,  
18:04
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

На минувших выходных, 25 ноября, ряд популярных сайтов оказался недоступен для 10-20 процентов российских интернет-пользователей. Причиной глобального сбоя стали неверные настройки протокола BGP (Border Gateway Protocol), сообщает CNews со ссылкой на отчет компании Qrator Labs.

Протокол BGP используется для управления интернет-трафиком на уровне операторов связи. Как выяснилось, около 16 часов по московскому времени 25 ноября небольшой провайдер из Новосибирска по ошибке указал неверные настройки, в результате чего в сети этого провайдера было перенаправлено существенное количество трафика крупного магистрального оператора.

Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары

Небольшой провайдер оказался не готов к таким нагрузкам, в результате чего обмен данными в российском сегменте Сети был частично парализован. Сбой, как сообщают исследователи, продолжался около часа, и повлиял на доступность множества крупных сайтов, таких как "ВКонтакте", YouTube, Amazon, кинотеатр IVI и других. В общей сложности сбой затронул тысячи онлайн-ресурсов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Инновационные предприятия объединят на базе цифровых платформ 19:02
Увеличился вклад цифровой экономики в прирост ВВП 26.11.2018
В России стартует большая онлайн-распродажа. Где ловить скидки 22.11.2018
безопасность
Фото: ulefone.com
Китайцы представили бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro 10:53
Обновление Windows 10 вызвало негодование пользователей 20.11.2018
"ВКонтакте" запустил функцию, о которой вы давно просили 19.11.2018