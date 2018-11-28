Маленький провайдер оставил без "ВКонтакте" и YouTube миллионы россиян

На минувших выходных, 25 ноября, ряд популярных сайтов оказался недоступен для 10-20 процентов российских интернет-пользователей. Причиной глобального сбоя стали неверные настройки протокола BGP (Border Gateway Protocol), сообщает CNews со ссылкой на отчет компании Qrator Labs.

Протокол BGP используется для управления интернет-трафиком на уровне операторов связи. Как выяснилось, около 16 часов по московскому времени 25 ноября небольшой провайдер из Новосибирска по ошибке указал неверные настройки, в результате чего в сети этого провайдера было перенаправлено существенное количество трафика крупного магистрального оператора.

Небольшой провайдер оказался не готов к таким нагрузкам, в результате чего обмен данными в российском сегменте Сети был частично парализован. Сбой, как сообщают исследователи, продолжался около часа, и повлиял на доступность множества крупных сайтов, таких как "ВКонтакте", YouTube, Amazon, кинотеатр IVI и других. В общей сложности сбой затронул тысячи онлайн-ресурсов.