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28.11.2018 18:15
Рубрика: Экономика

МЭР дало прогноз по инфляции и нефти до 2036 года

Текст: Ольга Игнатова
По долгосрочному прогнозу социально-экономического развития России до 2036 года, подготовленному Минэкономразвития России, среднегодовая инфляция сохранится на уровне 4 процентов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

При этом в 2020 году среднегодовая инфляция может составить 3,6%, а с 2021 по 2036 годы - 4%. По итогам нынешнего года, как и прогнозировалось, инфляция будет в пределах 4 процентов.

Фото: depositphotos.com
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А вот цены на нефть в долгосрочной перспективе будут снижаться. Так, средняя цена барреля нефти "Юралс" в 2024 году составит $53,5, в 2025 году - $53, в 2026 году - $52,5, в 2027-2029 годах - $52, в 2030 году - $52,8, в 2032 году - $53,8, в 2033 году - $54,9, в 2034 году - $56, в 2035 году - $57,1.

Ключевую роль на рынке нефти в ближайшие годы будет играть динамика предложения. "Производство сланцевой нефти в США продолжит расти, при этом в 2019 году будут устранены инфраструктурные ограничения на ее транспортировку. Увеличению предложения нефти на мировом рынке будет также способствовать наращивание добычи Саудовской Аравией, Россией и другими странами ОПЕК+ в результате изменения параметров соглашения в июне 2018 года. В этих условиях ожидается постепенное снижение цен на нефть марки "Юралс",- отмечается в прогнозе. Там также говорится, что в перспективе ценовая динамика на рынке нефти будет также сдерживаться такими тенденциями, как ужесточение экологического регулирования в развитых странах, увеличением доли сектора услуг в ВВП развивающихся стран, развитием энергосберегающих технологий и более широким распространением возобновляемых источников энергии.

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