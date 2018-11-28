МГУ стал лучшим из российских вузов в новом международном рейтинге

В сводной таблице лучших по версии рейтинга "Три миссии университета" за 2018 год 333 вуза из 53 стран мира. Российских вузов - 17. Лучший показатель - 23-е место - у МГУ им. Ломоносова, а в топ-100, кроме него попали также СПбГУ (61 место) и МФТИ ( 65 место).

"Три миссии университета" - принципиально новый академический рейтинг, разработанный в России, который впервые оценивает три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом - аспект, который до сих пор никто не оценивал.

- Университет это не только наука, он тесно связан с обществом и несет перед ним социальную ответственность, - отметил глава Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. Напомним, именно Российский союз ректоров стал инициатором создания рейтинга.

- В этом году выборка была из 500 вузов практически со всего мира, в следующем планируем охватить еще больше, - рассказал Виктор Садовничий. - В планах выйти к 2020 году на топ-1000 лучших вузов мира и разработать группу предметных рейтингов.

На первых строчках в числе лучших по трем миссиям - американские вузы. Топ-5 - Гарвард, Массачусетский технологический институт, Йельский университет, университет Пенсильвании и Стэнфорд. По словам Садовничего, результаты рейтинга совпадают с результатами национальных рейтингов многих стран, что говорит об объективности методологии. Так, распределение вузов в национальном рейтинге Канады на 80 процентов совпадает с тем, как расположены канадские университеты в рейтинге "Три миссии", а в случае с Бразилией совпадение и вовсе стопроцентное.

Рейтинг использует только объективные показатели, которые открыты и доступны: веб-сайты международных олимпиад, образовательная платформа Coursera, соцсети, Википедия, база данных о научных публикациях Scopus. От опросов экспертов, которые могут быть субъективны, составители рейтинга отказались.

Масштабнее всего в рейтинге представлены вузы из Европы: 107 континентальных и 29 - из Великобритании. Лучшие британские вузы, которые у всех на слуху - Кембриджский и Оксфордский университеты - заняли в итоговой таблице 6-е и 7-е места. Из материковой части Европы наивысшая позиция у Швейцарской высшей технической школы Цюриха (24 место). Среди вузов Азии первый - Токийский университет (13 место), за ним - Пекинский (25 место). Лучшим вузом среди высших учебных заведений Африки стал Кейптаунский университет (141 место), а сильнейшим в Латинской Америке признан Национальный автономный университет Мексики (147 место).

В 2018 году составители рейтинга "Три миссии университета" доработали некоторые критерии. В частности, ввели один новый показатель - размер интернет-аудитории сайта вуза. Оценивать долю посетителей помогает одна из ведущих компаний в области веб-аналитики Alexa. Больше внимания стали уделять количеству побед учащихся на международных студенческих олимпиадах, а вот вес критерия "количество выпускников вуза, которым посвящена отдельная страница в Википедии", наоборот, снизился.

Комментарий

Луис Клаудио Коста, президент международной ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов IREG Observatory:

- Рейтинг "Три миссии университета" открывает новое, второе, поколение академических рейтингов. Методология прошла масштабное общественное обсуждение в России и за рубежом, в котором приняли участие свыше 100 университетов. В мае 2018 года рейтинг успешно прошел аудит от ведущей международной компании PwC, что подтверждает высокое качество проделанной работы. Такой аудит удалось пройти еще только одному из ведущих международных рейтингов - Times Higher Education.

Полные рейтинговые таблицы и методология размещены на сайте Московского международного рейтинга университетов.

Топ-30 лучших вузов мира по версии рейтинга "Три миссии университета" за 2018 год

1 Harvard University США

2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) США

3 Yale University США

4 University of Pennsylvania США

5 Stanford University США

6 University of Cambridge Великобритания

7 University of Oxford Великобритания

8 University of California, Berkeley США

9 Columbia University США

10 University of Chicago США

11 Cornell University США

12 Duke University США

13 University of Tokyo Япония

14 University of Michigan США

15 University of California, San Diego (UCSD) США

16 California Institute of Technology (Caltech) США

17 Northwestern University США

18 Princeton University США

19 University of Colorado Boulder США

20 University College London Великобритания

21 University of California, Los Angeles (UCLA) США

22 Johns Hopkins University США

23 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Россия

24 ETH Zurich Швейцария

25 Peking University Китай

26 New York University США

27 Georgia Institute of Technology США

28 Carnegie Mellon University США

29 The University of Edinburgh Великобритания

30 University of Washington США

Позиции российских вузов в рейтинге "Три миссии университета" за 2018 год

23 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

61 Санкт-Петербургский государственный университет

65 Московский физико-технический институт (государственный университет)

122 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

154 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

158 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

198 Национальный исследовательский Томский государственный университет

205 Национальный исследовательский Томский политехнический университет

210 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

230 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

232 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

245 Университет ИТМО

251 Казанский (Приволжский) федеральный университет

274 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ

289 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

296 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

320 Финансовый университет при Правительстве РФ