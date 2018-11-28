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Рубрика: Экономика

Госдолг рождает спрос

Минфин третий раз подряд успешно разместил новые выпуски облигаций
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск №7731 (268)
Минфин успешно разместил два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), однако стоимость заимствований для него продолжает расти даже на ближнем отрезке кривой.

Несмотря на успех аукционов двух предыдущих недель (когда были полностью распроданы выпуски общим объемом 10 миллиардов и 20 миллиардов рублей), на этот раз минфин вышел на рынок с осторожными аукционами как по объемам, так и по дюрации: инвесторам были предложены полуторалетние и пятилетние ОФЗ на 10 миллиардов рублей. На фоне напряженности, вызванной конфликтом с Украиной в Керченском проливе, такая позиция выглядит рациональной, министерство понимает, что в таких условиях успешное размещение длинных бумаг, скорее всего, потребует существенной премии к рынку, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Но если минфин де-факто покажет готовность занимать надолго по возросшим ставкам, возникнут риски нового витка дестабилизации долгового рынка.

Годовой план по заимствованиям даже с учетом его снижения до 1,2 триллиона рублей будет исполнен на 85-88%

Спрос на аукционе по бумагам с погашением в 2020 году превысил 18 миллиардов рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 7,99% годовых, спрос на втором аукционе превысил предложение более чем в два раза, средневзвешенная доходность составила 8,7%. Итоги аукционов не выглядят сюрпризом, хотя итоговые доходности и несколько выше, чем то, что можно было ожидать исходя из динамики бескупонной кривой последних недель, отмечает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Фото: Depositphotos.com
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" еще раз заверил, что у бюджета нет необходимости занимать на любых условиях и минфин и дальше будет отменять аукционы по размещению ОФЗ, если сочтет предложенные инвесторами доходности неприемлемыми.

При сохранении прочих равных в четвертом квартале план заимствований (а он составляет 310 миллиардов рублей) будет выполнен на 45-50%, годовой план, даже с учетом его снижения до 1,2 триллиона рублей, - на 85-88%, считает Антон Покатович. По более оптимистичному сценарию, по его мнению, выполнение плана в текущем квартале может составить 50-55%, в годовом выражении - 90-92%.

Возвращение минфина к еженедельным объемам заимствований в 20-30 миллиардов рублей Покатович полагает возможным лишь при условии сохранения "санкционной отсрочки" до конца первого квартала 2019 года (а в длительной перспективе - при определенности с дальнейшим уровнем санкционного давления), а также возвращения нефтяных котировок к 65-70 долларам за баррель. Последнее возможно, если участникам сделки ОПЕК+ на следующей неделе удастся договориться о значительном сокращении нефтедобычи (на 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки).

Ближайшие полгода конъюнктура для размещений в рублях вряд ли улучшится, прогнозирует Дмитрий Куликов. В начале года сохранится повышенный риск введения новых санкций, ориентированных на госдолг. Кроме того, конъюнктура рынка нефти на следующий год находится в ожидании введения новых трубопроводных мощностей в США, что должно дополнительно снизить цену, считает эксперт.

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