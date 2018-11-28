Минфин третий раз подряд успешно разместил новые выпуски облигаций

Несмотря на успех аукционов двух предыдущих недель (когда были полностью распроданы выпуски общим объемом 10 миллиардов и 20 миллиардов рублей), на этот раз минфин вышел на рынок с осторожными аукционами как по объемам, так и по дюрации: инвесторам были предложены полуторалетние и пятилетние ОФЗ на 10 миллиардов рублей. На фоне напряженности, вызванной конфликтом с Украиной в Керченском проливе, такая позиция выглядит рациональной, министерство понимает, что в таких условиях успешное размещение длинных бумаг, скорее всего, потребует существенной премии к рынку, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Но если минфин де-факто покажет готовность занимать надолго по возросшим ставкам, возникнут риски нового витка дестабилизации долгового рынка.
Спрос на аукционе по бумагам с погашением в 2020 году превысил 18 миллиардов рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 7,99% годовых, спрос на втором аукционе превысил предложение более чем в два раза, средневзвешенная доходность составила 8,7%. Итоги аукционов не выглядят сюрпризом, хотя итоговые доходности и несколько выше, чем то, что можно было ожидать исходя из динамики бескупонной кривой последних недель, отмечает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" еще раз заверил, что у бюджета нет необходимости занимать на любых условиях и минфин и дальше будет отменять аукционы по размещению ОФЗ, если сочтет предложенные инвесторами доходности неприемлемыми.
При сохранении прочих равных в четвертом квартале план заимствований (а он составляет 310 миллиардов рублей) будет выполнен на 45-50%, годовой план, даже с учетом его снижения до 1,2 триллиона рублей, - на 85-88%, считает Антон Покатович. По более оптимистичному сценарию, по его мнению, выполнение плана в текущем квартале может составить 50-55%, в годовом выражении - 90-92%.
Возвращение минфина к еженедельным объемам заимствований в 20-30 миллиардов рублей Покатович полагает возможным лишь при условии сохранения "санкционной отсрочки" до конца первого квартала 2019 года (а в длительной перспективе - при определенности с дальнейшим уровнем санкционного давления), а также возвращения нефтяных котировок к 65-70 долларам за баррель. Последнее возможно, если участникам сделки ОПЕК+ на следующей неделе удастся договориться о значительном сокращении нефтедобычи (на 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки).
Ближайшие полгода конъюнктура для размещений в рублях вряд ли улучшится, прогнозирует Дмитрий Куликов. В начале года сохранится повышенный риск введения новых санкций, ориентированных на госдолг. Кроме того, конъюнктура рынка нефти на следующий год находится в ожидании введения новых трубопроводных мощностей в США, что должно дополнительно снизить цену, считает эксперт.