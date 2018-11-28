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28.11.2018 10:36
Рубрика: Экономика

Минтранс до 25 декабря представит документ о смешанных перевозках

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Минтрансу до 25 декабря 2018 года поручено внести в правительство доработанный законопроект о прямых смешанных (комбинированных) перевозках пассажиров. Такое поручение дано транспортному ведомству по итогам совещания цифровой трансформации транспортного комплекса.

Если законопроект будет одобрен и принят, то у россиян появится возможность ездить по сквозному билету на нескольких видах транспорта. Документ должен упорядочить работу различных операторов в одной перевозке, отмечал в пятницу глава Минтранса Евгений Дитрих, выступая на совещании посвященной цифровой трансформации транспортного комплекса.

Фото: depositphotos.com
Минтранс: Транзитный пассажир должен получить приоритет при овербукинге

До последнего времени этот законопроект двигался не очень быстро, так как перевозчики не могли решить вопрос: кто несет ответственность перед пассажиром, если на каком-то этапе перевозки возникает сбой. Например, транзитный пассажир не смог попасть на поезд, так как во время не вылетел самолет. Мы сейчас обговорили эти моменты, отметил Дитрих.

Цифровая платформа транспортного комплекса позволит внедрить сквозной билет. Платформа выступит в качестве агрегатора данных о транспорте, который исключает приватизацию этих данных и гарантирует недискриминационный доступ к ним всех заинтересованных участников транспортной отрасли, сказал министр.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс
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