Минздрав досрочно закупит лекарства от редких недугов

Министерство здравоохранения России начинает закупку лекарств для лечения пяти редких заболеваний. Об этом, как передает агентство ТАСС, на IХ Всероссийском конгрессе пациентов заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий министерства Елена Максимкина.

Она отметила, что полномочия у министерства в отношении пяти нозологий появляются с 1 января 2019 года. Но руководствуясь постановлением Верховного суда, определившим, что законодательство может быть нарушено, если речь идет о жизни и здоровье людей, Минздрав объявляет досрочную закупку лекарств.

Напомним, что ранее премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке обеспечения пациентов лекарствами для лечения двенадцати редких и тяжелых заболеваний (нозологий). При этом вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что сегодня федеральный бюджет обеспечивает лекарствами более 180 тыс. граждан, которые страдают от семи видов нозологий. Список редких болезней, лечение которых обеспечивается за счет госсредств, расширяется еще на пять нозологий.

А министр здравоохранения Вероника Скворцова на конгрессе пациентов отметила, что особое внимание уделяется ключевым федеральным проектам. Один из них - "Борьба с онкологическими заболеваниями".

"Наша задача - в рамках онкологической программы создать такую систему, чтобы каждый человек, вне зависимости от места жительства, мог получить квалифицированную помощь" - отметила Вероника Скворцова. Финансирование для лечения онкобольных будет увеличено в 2 раза. В будущем году на эти цели правительство выделит 150 млрд рублей, из них 70 миллиардов - на химиотерапию.