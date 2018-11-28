МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием

В Сирии террористы запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" готовятся осуществить провокацию с применением химоружия. Они планируют нанести удар по курдам, при этом подставив под ответный огонь подразделения правительственных сил. Такие данные в среду, 28 ноября, озвучили в российском Минобороны.

По информации ведомства, производство мин с боевыми отравляющими веществами ведется в больнице, расположенной в провинции Дейр-эз-Зор. Снаряды "предназначены для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе населенного пункта Хаджин".

При этом боевики будут вести обстрел с направления, где дислоцируются подразделения правительственных сил. Цель заключается в провоцировании массированного удара американской авиации по этим формированиям, уверены в МО РФ.

Для своевременного выявления угрозы отравления мирных жителей химическими веществами Минобороны направит в Дейр-эз-Зор мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки, приводит заявление военных ТАСС.