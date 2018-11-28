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28.11.2018 03:15
Рубрика: Общество

На каких продуктах экономят россияне

Текст: Марина Гусенко
Треть россиян, 37 процентов, принявших участие в опросе, не испытывают потребности в экономии средств на продуктах питания. А вот две трети, 63 процента, вынуждены это делать. Такие данные получили в независимом исследовательском агентстве полного цикла MAGRAM Market Research в ходе специального исследования (результаты есть в распоряжении "РГ").
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Как именно экономят россияне и от чего отказываются? 61 процент участников опроса стали чаще покупать продукты по акциям и скидкам. Кстати, чаще всего акциями и скидками пользуются люди старше 60 лет. Среди респондентов этого возраста про акции рассказали 72 процента опрошенных, а среди молодых людей 18-24 лет - 49 процентов.

Большинство респондентов стали покупать продукты более дешевых марок и в недорогих магазинах. 36 процентов начали покупать просто меньше продуктов (этот вопрос был задан только 63 процентам респондентов, которые столкнулись с необходимостью экономить, он предполагал много вариантов ответа).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Отказаться от определенных продуктов питания пришлось 47 процентам респондентов пришлось. 62 процента любителей соков и газированных напитков отказались от них. Почти столько же - от кондитерских изделий и сладостей. 59 процентов - от алкогольной продукции. Более половины любителей колбасных изделий и мясных полуфабрикатов больше их не покупают. 40 процентов респондентов вынуждены отказаться от рыбы, треть - от мяса. 15 процентов исключили из своего рациона овощи и фрукты, 10 процентов - сыры, молочную и кисломолочную продукцию.

При этом 70 процентов опрошенных считают, что обладают средним уровнем дохода, 11 процентов отнесли себя к высокодоходной части населения и 17 процентов - считают свой доход низким. Два процента опрошенных затруднились ответить.

Исследование было проведено в ноябре этого года во всех федеральных округах России. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует население России.

Более половины россиян сочли свою зарплату удовлетворительной
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