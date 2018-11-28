На каких продуктах экономят россияне

Треть россиян, 37 процентов, принявших участие в опросе, не испытывают потребности в экономии средств на продуктах питания. А вот две трети, 63 процента, вынуждены это делать. Такие данные получили в независимом исследовательском агентстве полного цикла MAGRAM Market Research в ходе специального исследования (результаты есть в распоряжении "РГ").

Как именно экономят россияне и от чего отказываются? 61 процент участников опроса стали чаще покупать продукты по акциям и скидкам. Кстати, чаще всего акциями и скидками пользуются люди старше 60 лет. Среди респондентов этого возраста про акции рассказали 72 процента опрошенных, а среди молодых людей 18-24 лет - 49 процентов.

Большинство респондентов стали покупать продукты более дешевых марок и в недорогих магазинах. 36 процентов начали покупать просто меньше продуктов (этот вопрос был задан только 63 процентам респондентов, которые столкнулись с необходимостью экономить, он предполагал много вариантов ответа).

Отказаться от определенных продуктов питания пришлось 47 процентам респондентов пришлось. 62 процента любителей соков и газированных напитков отказались от них. Почти столько же - от кондитерских изделий и сладостей. 59 процентов - от алкогольной продукции. Более половины любителей колбасных изделий и мясных полуфабрикатов больше их не покупают. 40 процентов респондентов вынуждены отказаться от рыбы, треть - от мяса. 15 процентов исключили из своего рациона овощи и фрукты, 10 процентов - сыры, молочную и кисломолочную продукцию.

При этом 70 процентов опрошенных считают, что обладают средним уровнем дохода, 11 процентов отнесли себя к высокодоходной части населения и 17 процентов - считают свой доход низким. Два процента опрошенных затруднились ответить.

Исследование было проведено в ноябре этого года во всех федеральных округах России. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует население России.