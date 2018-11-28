Набиуллина рассказала о путях дедолларизации экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против административного ограничения использования доллара в российской экономике.

Чтобы рубль был привлекателен для инвесторов и использовался в международных расчетах, нужны стабильно низкая инфляция и низкая волатильность российской валюты, это сделает более выгодной работу в рублях, сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Набиуллина напомнила, что Банк России дифференцировал требования к банковским обязательным резервам и коэффициенты риска, чтобы банкам было выгоднее кредитовать и привлекать пассивы в рублях.

Новый виток дискуссии вокруг дедолларизации начался после того, как возникла угроза введения санкций США в отношении крупнейших российских банков, в частности, план по дедолларизации предложил глава ВТБ Андрей Костин.