Новости

Появились фото с места взрыва под Владимиром 17:45
Ушаков: Дата встречи Путина и Трампа назначена на 1 декабря 17:44
В Якутии шахтер оказался под завалом на 230-метровой глубине 17:43
При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа 17:39
Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus 17:38
Названы самые "пьющие" европейские страны 17:24
В Крыму суд арестовал командиров задержанных бронекатеров ВМСУ 17:22
Ответственность губернаторов за выполнение нацпроектов повысят 17:15
РПЦ: Верующие не просили о роспуске экзархата Западной Европы 17:13
В Якутске в сгоревшей квартире обнаружены тела четырех мужчин 17:09
"Тепло вечной мерзлоты" подарит белорусам цирк Якутии 17:08
Совмин выделил девять миллионов рублей на ремонт Керченского колледжа 17:05
Россияне продолжают скупать старые автомобили 17:01
При падении вертолета в НАО один человек погиб, 5 ранены 17:00
В Саратове бывшего работника прокуратуры обвинили в "пьяном" ДТП 16:58
В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение 16:49
Взрыв под Владимиром произошел у артиллерийских арсеналов 16:46
В Дании нашли уникальную печать XIV века 16:45
"Желтые жилеты" готовят новую акцию протеста в Париже 16:38
Единую транспортную карту для оплаты проезда запустят в 2019 году 16:29
Глава МВД Италии, сев за экскаватор, разрушил виллу мафии 16:27
При взрыве в доме под Владимиром погибла женщина 16:24
Москалькова: Есть шансы на возвращение в Россию капитана "Норда" 16:17
"Железные дороги Нидерландов" выплатят компенсации узникам концлагерей 16:15
Под Владимиром в многоквартирном доме произошел взрыв газа 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 17:24
Рубрика: Экономика

Названы самые "пьющие" европейские страны

Текст: Ольга Игнатова

Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" впервые провели исследование последствий потребления алкогольной продукции в государствах-членах Европейского Союза. Его итогом стал "Рейтинг Трезвости Стран Европы - 2018".

Россияне поддержали повышение возраста для продажи алкоголя до 21 года

При составлении рейтинга использовались такие показатели, как зарегистрированное в стране ЕС потребление алкоголя на душу взрослого населения (15+) в чистом спирте и число умерших в связи со злоупотреблением алкоголем. Данные были взяты из открытых источников.

Итак, где же, по мнению экспертов "Трезвой России", больше всего пьют? Лидером рейтинга по количеству выпиваемого на душу населения алкоголя стала Эстония. Потребление спиртного в этой стране составляет 15,35 л чистого спирта на человека в год. На втором месте - Литва (13,61 литра на человека), на третьем - Чехия (12,99 литра).

А вот меньше всего пьют в Греции (6,52 литра на человека в год), Италии (7,08 литра) и Швеции (7,18 литра).

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Названы самые пьющие регионы России

Что касается смертности от алкоголя, то лидером по числу смертельных случаев от алкоголя является Словения - 13 случаев на 100 тыс. человек. На втором месте Дания - 12 случаев на 100 тыс. человек, на третьем Латвия - 9 случаев на 100 тыс. человек.

Наименьшее количество смертей, связанных с алкоголем, отмечается на острове Мальта, в Греции и Италии - приблизительно один случай на 100 тыс. человек населения.

Суммировав два показателя, эксперты назвали три самые "пьющие" страны ЕС. Это Люксембург: его балл трезвости 16,45. На втором месте - Словения (балл трезвости -16,81). На третьем - Эстония с баллом трезвости 17,07. А самыми трезвыми стали Греция (балл трезвости 5,36), затем идёт Италия (балл - 5,94) и замыкает тройку лидеров Мальта (балл - 6,86).

Экономика Товары и цены Проблема алкоголизма
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы