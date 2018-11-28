Названы самые "пьющие" европейские страны

Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" впервые провели исследование последствий потребления алкогольной продукции в государствах-членах Европейского Союза. Его итогом стал "Рейтинг Трезвости Стран Европы - 2018".

При составлении рейтинга использовались такие показатели, как зарегистрированное в стране ЕС потребление алкоголя на душу взрослого населения (15+) в чистом спирте и число умерших в связи со злоупотреблением алкоголем. Данные были взяты из открытых источников.

Итак, где же, по мнению экспертов "Трезвой России", больше всего пьют? Лидером рейтинга по количеству выпиваемого на душу населения алкоголя стала Эстония. Потребление спиртного в этой стране составляет 15,35 л чистого спирта на человека в год. На втором месте - Литва (13,61 литра на человека), на третьем - Чехия (12,99 литра).

А вот меньше всего пьют в Греции (6,52 литра на человека в год), Италии (7,08 литра) и Швеции (7,18 литра).

Что касается смертности от алкоголя, то лидером по числу смертельных случаев от алкоголя является Словения - 13 случаев на 100 тыс. человек. На втором месте Дания - 12 случаев на 100 тыс. человек, на третьем Латвия - 9 случаев на 100 тыс. человек.

Наименьшее количество смертей, связанных с алкоголем, отмечается на острове Мальта, в Греции и Италии - приблизительно один случай на 100 тыс. человек населения.

Суммировав два показателя, эксперты назвали три самые "пьющие" страны ЕС. Это Люксембург: его балл трезвости 16,45. На втором месте - Словения (балл трезвости -16,81). На третьем - Эстония с баллом трезвости 17,07. А самыми трезвыми стали Греция (балл трезвости 5,36), затем идёт Италия (балл - 5,94) и замыкает тройку лидеров Мальта (балл - 6,86).