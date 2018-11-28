Нерезиденты купили 75 процентов выпуска еврооблигаций России

Доля иностранных инвесторов в размещенном Минфином выпуске еврооблигаций приблизилась к 75 процентам, рассказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Минфин неожиданно разместил 7-летние евробонды на 1 миллиард евро под 3 процента годовых. Единственным организатором размещения стал "ВТБ Капитал".

"Вчера разместились, достаточно быстро приняли решение, буквально за неделю (до размещения. - Прим. ред.) проговорили с инвесторами, увидели, что интерес к нашим внешним заимствованиям есть, - рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. - Доходность нас вполне устраивает. Мы и дальше будем поддерживать интерес к российскому рынку заимствований".

Займы на внешнем рынке на фоне профицита бюджета, по его словам, это плата за устойчивость к колебаниям внешней конъюнктуры, в том числе цен на нефть. Также России важно сохранять присутствие на международных рынках капитала, объяснил Силуанов.