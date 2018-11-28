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Netflix экранизирует 13 повестей британского сказочника Роальда Даля

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    28.11.2018, 11:31
Текст:   Феликс Зилич

Стриминговая платформа Netflix объявила о том, что экранизирует в формате самостоятельных анимационных сериалов все самые популярные сказки легендарного британского сказочника Роальда Даля, сообщает Deadline.

Фото: youtube.com/ Disney Россия
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В полный список приобретенных для адаптации работ были включены 13 повестей ("Большой и добрый великан", "Чарли и шоколадная фабрика", "Чарли и Большой стеклянный подъемник", "Матильда", "Семейство Твит", "Волшебное лекарство Джорджа", "Чудесная история Генри Шугара", "Огромный крокодил", "Волшебный палец", "Эсио Трот", "Полёты в одиночку", "Жираф, Пелли и я", "Билли и минпины"), а также два сборника стихов (Dirty Beasts, Rhyme Stew).

Не попали в этот список только три популярные книги, уже успешно адаптированные в анимационном формате ("Бесподобный мистер Лис", "Джеймс и гигантский персик", "Ведьмы").

Столь масштабная адаптация творческого наследия Роальда Даля стала возможна после заключения договора с отвечающим за права на книги писателя агентством The Roald Dahl Story Company, а также лично с его вдовой Фелисити Даль.

Подписание подобного договора - следующий гигантский шаг Netflix по захвату рынка детской анимации. Предыдущим был запуск полнометражного мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо.

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