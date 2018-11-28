Новейший истребитель "МиГ-35" может быть поставлен в десятки стран

Переговоры о поставках новейшего российского истребителя МиГ-35 ведутся со всеми странами, эксплуатирующими МиГ-29. Об этом сообщил сегодня гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко. По его словам, речь идет о десятках государств.

Напомним, в октябре этого года сообщалось об интересе Индии. Говоря тогда о возможностях МиГ-35 и его потенциале для экспорта, Тарасенко отмечал значительное превосходство российского истребителя по сравнению с американским F-35 и французским Rafale.

Сегодня Тарасенко рассказал также о том, что МиГ-35 получит радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

МиГ-35 является многофункциональным легким истребителем поколения "4++" с возможностями, максимально приближенными к возможностям самолетов пятого поколения. Новый истребитель может использоваться для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов высокоточным оружием, не входя в зону действия средств ПВО противника.