Обвинение Бутиной выступило против ее перевода из одиночной камеры

В США обвинение по делу россиянки Марии Бутиной выступило против ее перевода из одиночной камеры на общие условия. Об этом говорится в документах суда.

Ранее с соответствующим требованием обратилась защита россиянки. Сообщалось, что Бутина уже содержалась в одиночной камере на протяжении 67 дней. Сейчас она опять находится в одиночном заключении уже 6 дней подряд лишь за то, что поделилась с сокамерницей номером телефона своего адвоката. При этом россиянке не было предъявлено никаких дисциплинарных взысканий. Уточняется, что Бутина содержится сейчас в одиночной камере, которая представляет собой стальную клетку размером с парковочное место для машины.

Российское посольство в Вашингтоне уже выразило протест госдепартаменту, поскольку считает это давлением на обвиняемую. Кроме того, состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии, сообщает дипведомство.

Защита приводит мнение минюста США, что подобное наказание должно применяться "редко, справедливо, с разумными ограничениями", а также "никогда не должно быть решением по умолчанию", цитирует РИА Новости.

Напомним, Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Федеральная прокуратура США обвинила россиянку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе на российские спецслужбы. Девушке грозит до 15 лет тюрьмы.