Опрос: Россияне назвали условия для полетов в Египет

Россияне полетели бы в Египет, если цены на отдых в этой арабской стране останутся на прежнем уровне (в среднем - 62 тысячи рублей за путевку на двоих).

Так ответили 36 процентов из трех тысяч туристов, опрошенных сервисом Туту.ру. Еще десять процентов поклонников этого направления полетят безусловно, даже если цены на туры вырастут. То есть в сумме 45 процентов туристов сегодня готовы рассмотреть Египет, выбирая место для пляжного отдыха.

Чуть меньше - 39 процентов опрошенных - не полетят туда, даже если аэропорты самых популярных курортов откроют. Туристы ответили, что им просто не нравится это направление. Еще 16 процентов подождут, пока в Египет съездят другие.

Арабская страна была одним из самых популярных мест для отдыха у россиян до запрета полетов туда в связи с терактом на борту российского самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Три года назад, в ноябре 2015-го, над Синаем погибли 217 туристов и семь членов экипажа. Тогда же авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено. В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Чартерное авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой до сих пор остается закрытым.

По словам Александры Соколовой, менеджера по туризму сервиса Туту.ру, в течение года перед закрытием направления продажи туров в Египет составляли около 20 процентов от общего числа. Самыми популярными курортами были как раз Хургада и Шарм-эль-Шейх, на которые приходилось 50 и 30 процентов всех туров соответственно.

Интересно, что и сегодня туристы ищут в интернете путевки в Египет. "Видимо, даже те, кто знает, что Египет был закрыт, делают контрольный поиск "а вдруг уже открыли". Если в СМИ выходят громкие новости, связанные с судьбой направления, то в нашем контакт-центре обязательно появляются обращения с просьбой пояснить услышанное", - прокомментировала Соколова "РГ".