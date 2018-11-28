Опрос: Россияне назвали условия для полетов в Египет

Так ответили 36 процентов из трех тысяч туристов, опрошенных сервисом Туту.ру. Еще десять процентов поклонников этого направления полетят безусловно, даже если цены на туры вырастут. То есть в сумме 45 процентов туристов сегодня готовы рассмотреть Египет, выбирая место для пляжного отдыха.
Чуть меньше - 39 процентов опрошенных - не полетят туда, даже если аэропорты самых популярных курортов откроют. Туристы ответили, что им просто не нравится это направление. Еще 16 процентов подождут, пока в Египет съездят другие.
Арабская страна была одним из самых популярных мест для отдыха у россиян до запрета полетов туда в связи с терактом на борту российского самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Три года назад, в ноябре 2015-го, над Синаем погибли 217 туристов и семь членов экипажа. Тогда же авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено. В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Чартерное авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой до сих пор остается закрытым.
По словам Александры Соколовой, менеджера по туризму сервиса Туту.ру, в течение года перед закрытием направления продажи туров в Египет составляли около 20 процентов от общего числа. Самыми популярными курортами были как раз Хургада и Шарм-эль-Шейх, на которые приходилось 50 и 30 процентов всех туров соответственно.
Интересно, что и сегодня туристы ищут в интернете путевки в Египет. "Видимо, даже те, кто знает, что Египет был закрыт, делают контрольный поиск "а вдруг уже открыли". Если в СМИ выходят громкие новости, связанные с судьбой направления, то в нашем контакт-центре обязательно появляются обращения с просьбой пояснить услышанное", - прокомментировала Соколова "РГ".