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Рубрика: Спорт

Дерби едет за рубеж

"Бока" и "Ривер Плейт" сыграют за пределами Аргентины
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)
Ответный матч футбольного Кубка Либертадорес между командами "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" состоится за пределами Аргентины. Игру главного клубного турнира Южной Америки переносили уже дважды.

Впервые до финала добрались две команды из Буэнос-Айреса. Их фанаты друг друга ненавидят, поэтому на матчах изначально запретили гостевые сектора. Первая игра, прошедшая на поле "Боки", закончилась вничью - 2:2.

Фото: AP Photo/Sebastian Pani
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Ответный поединок должен был пройти в выходные. Но фанаты "Ривера" атаковали ехавший на стадион автобус "Боки". Камнями разбили стекла, распылили слезоточивый газ. Одному из футболистов осколок попал в глаз, нескольким игрокам понадобилась помощь медиков. Матч сначала перенесли на сутки, затем на неопределенный срок. В итоге вчера Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение. Игра пройдет 8 или 9 декабря за пределами Аргентины. Где именно, будет объявлено позже.

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