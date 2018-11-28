Ответный матч футбольного Кубка Либертадорес между командами "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" состоится за пределами Аргентины. Игру главного клубного турнира Южной Америки переносили уже дважды.

Впервые до финала добрались две команды из Буэнос-Айреса. Их фанаты друг друга ненавидят, поэтому на матчах изначально запретили гостевые сектора. Первая игра, прошедшая на поле "Боки", закончилась вничью - 2:2.

Ответный поединок должен был пройти в выходные. Но фанаты "Ривера" атаковали ехавший на стадион автобус "Боки". Камнями разбили стекла, распылили слезоточивый газ. Одному из футболистов осколок попал в глаз, нескольким игрокам понадобилась помощь медиков. Матч сначала перенесли на сутки, затем на неопределенный срок. В итоге вчера Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение. Игра пройдет 8 или 9 декабря за пределами Аргентины. Где именно, будет объявлено позже.