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Рубрика: Власть

Памфилова: Рабочая группа в АП 21 декабря обсудит муниципальный фильтр

Текст: Галина Мисливская

На запланированном 21 декабря заседании рабочей группы при администрации президента РФ по изменению избирательного законодательства будет обсуждаться судьба муниципального фильтра. Об этом рассказала журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

"Конечно, будет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Памфилова: В России пройдут опросы о дате Единого дня голосования

"Варианты такие: оставить все, как есть, или все-таки его скорректировать, в какой степени - тоже обсуждается, или вообще радикально", цитирует Памфилову РИА Новости. По ее словам, варианты есть разные, их будут обсуждать, "а потом политическое руководство страны, если услышит наши аргументы, будет принимать какое-то решение".

Напомним, муниципальный фильтр был введен в законодательство в 2012 году после возвращения прямых выборов губернаторов. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать в поддержку своей регистрации подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Порог фильтра варьируется в регионах от 5 до 10 процентов от общего числа муниципалов. Один депутат имеет право поддержать только одного кандидата.

Эта норма вводилась для того, чтобы исключить участие в избирательном процессе представителей криминалитета и кандидатов-спойлеров. В течение всех лет применения муниципального фильтра звучат предложения по его изменению. Одни считают, что фильтр необходимо отменить как ограничивающий конкуренцию на выборах, другие -  расширить возможности использования, например, дать депутатам право второй подписи.

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