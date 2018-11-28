Памфилова: В России пройдут опросы о дате Единого дня голосования

В ближайшее время в России пройдут опросы об оптимальной дате Единого дня голосования с тем, чтобы их итоги можно было обсудить на рабочей группе в администрации президента. Об этом сообщила в среду на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

Она рассказала, что ранее провела встречу с первым замглавы АП Сергеем Кириенко, на которой обсуждался этот вопрос. "Мы договорились, сейчас будут запущены исследования, фокус-группы, опросы, все-таки какой оптимальный Единый день голосования, в какое время он может быть", - сказала Памфилова.

Предполагается, что результаты опросов могут обсудить уже 21 декабря участники рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ.

Напомним, согласно действующему законодательству, Единый день голосования назначается на второе воскресенье сентября, кроме тех годов, когда проходят выборы в Государственную думу. Противники этой нормы считают дату неудобной, так как начало сентября часть избирателей проводит за городом и в отпусках.