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Рубрика: Культура

Петербургский театр-фестиваль представил "Макбет" в Трансильвании

Текст: Наталья Боброва
В последнюю декаду осени в старинном румынском городе Клуж-Напока, неофициальной столице Трансильвании, проходит VI Международный театральный фестиваль "Интерференции" (Interferences International Theatre Festival). Одним из его участников стал петербургский театр-фестиваль "Балтийский дом" со своим "Макбетом". Поддержать питерских актеров приехал автор спектакля, гранд европейского театра Люк Персеваль.
Фото: Предоставлено VI Международным театральным фестивалем "Интерференции" Фото: Предоставлено VI Международным театральным фестивалем "Интерференции"
Фото: Предоставлено VI Международным театральным фестивалем "Интерференции"

Фестиваль проходит раз в два года под эгидой Венгерского государственного театра Клуж-Напоки, члена европейского театра союза (UTE). По словам руководителя театра и фестиваля Габора Томпа, он с самого первого фестиваля старался привезти международный театр, представляющий различные европейские культуры.

Фото: Пресс-служба БДТ им. Г.А.Товстоногова
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В этом году смотр посвящен 100-летию окончания Первой мировой, и на нем будут представлены спектакли-высказывания на тему войны. "Сценические адаптации различных форм войны, которые в наше время неуклонно растут, как зримо, так и незримо, открыли отдельную главу в истории театра, - говорит Габор Томпа. - Я бы скорее назвал это театром страха, где страшные травмы, вызванные насилием, требуют от всех нас своего рода индивидуального и коллективного акта "экзорцизма". Давайте выразим войну для того, чтобы избавиться от нее - изнутри себя и внешнего мира".

На спектаклях фестиваля лились кровь, вино и грязь. Обнаженные тела - человек беззащитен перед обстоятельствами. Автомат в руках женщины - обычное дело. Крик и шепот. И вода, вода, вода...

Фото: Предоставлено VI Международным театральным фестивалем "Интерференции"

Спектакль петербургского театра органично вписался в фестивальную афишу. Люк Персеваль трижды обращался к "Макбету" ("это признак того, что злые слухи, сопровождающие ведьмовскую пьесу, никак не влияют на Персеваля", - шутливо заметил один из румынских критиков). Но самой лучшей своей трактовкой этой шекспировской трагедии он считает именно петербургскую. Поэтому он старается не упускать возможность представлять свой спектакль за рубежом. А "Макбет", ставший "визитной карточкой" театра БалтДом, за 4 года объездил, кажется, всю Европу, побывал и в Азии. Как заметил один из актеров труппы, Юрий Елагин: "Чего греха таить, в Петербурге наш "Макбет" не нашел того отклика, на который рассчитывали. Другое дело за рубежом - там зрители воспринимают его гораздо ближе. Люди реагируют эмоционально, я бы сказал, лично. И это дает нам силы, энергию, чтобы вновь выходить на эту амбразуру".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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В Клуж-Напоке случилась ровно та же история. Большой зал Венгерского государственного театра в Клуже был заполнен до отказа - не удивительно, ведь Люка Персеваля, по словам руководителя театра и фестиваля Габора Томпы, на Интерференции ждали несколько лет. Строгий, сложный по форме спектакль, который называют "балладой о потерянной душе", "ритуальной притчей", "мистической поэмой", вызвал мощный резонанс в зале - актеров долго не отпускали со сцены, скандируя аплодисментами.

После спектакля состоялась долгожданная встреча зрителей Клуж-Напока с Люком Персевалем, который напомнил им, что есть сегодня театр: "Мне кажется, что главное в театре - не ответы, а его ритуальность. Именно поиск этих ответов может нас объединить. Посмотрите, какие тексты в театре прошли испытание временем - древнегреческая классика, Шекспир, некоторое количество пьес уже из нашего времени, скажем, "Смерть коммивояжера" Артура Миллера. Все они говорят о том, что все мы, живущие в разных странах и говорящие на разных языках, - полны одних и тех же сомнений, страхов, мы задаем себе одни и те же вопросы. Мы все равны, я не устаю это повторять. Но только искусство может об этом напоминать нам раз за разом, и сохранят в нас человеческое…".

Культура Театр Драматический театр
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