30 ноября 1993 года официальным гербом нашей страны стал двуглавый орел.

Орел с двумя головами в разном виде, цвете и исполнении находился на нашем гербе свыше пяти веков - со времен Московского государства времен Ивана III и до 1918 года.

История двуглавой птицы корнями уходит в глубокую древность. Одно из самых старых изображений двуглавого орла датируется XIII в. до н.э. Его относят к хеттской цивилизации. Этого индоевропейского народа уже давно нет, их государство располагалось на территории современной Турции. Хеттский орел отличался забавной деталью: нес в лапах двух зайцев. Придумали хетты его сами или подсмотрели у каких-то еще более ранних и неведомых нам цивилизаций - тайна, которая едва ли когда-либо будет разгадана.

Многим народам в этом образе виделось что-то загадочное и сакральное. Птица с двумя головами в разном исполнении встречалась в Древнем Египте и на ассирийских памятниках, ее изображение находили при раскопках шумерских городов в Месопотамии. А еще в Индии, в Древней Греции, у персов, арабов и монголов...

Как он залетел к нам - об этом историки спорят. Разрубали птиц на две части и прибивали к столбам викинги, которые служили у нас наемниками. Но также было сообщение и с Европой, где двуглавый орел красовался на щитах рыцарей XI-XV веков во времена крестовых походов. Хотя самая убедительная версия: такого орла в Москву привезла Зоя Палеолог, которая, приняв православие, стала Софьей - супругой Ивана III.

Зоя была племянницей последнего императора Византии Константина IX Палеолога. Византия была продолжением Священной Римской империи, ее называли Вторым Римом. Император Константин погиб при взятии Константинополя турками-османами. Константинополь стал столицей Османской империи и, образно говоря, место Рима-Византии стало вакантным.

Итальянским мастерам не позволили бы без разрешения поставить "левый" герб. Кремль был сакральным местом

Свято место пусто не бывает. Москву все чаще стали называть Третьим Римом. Согласно пророчеству старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея: "Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти". В вольном переводе - два Рима пали, третий стоит, а четвертого не будет.

Софья, как наследница последнего императора Второго Рима, просто идеально подходила для московского престола. Гербом династии Палеологов был двуглавый орел.

Как именно орел был предложен Софьей Ивану III - неизвестно. Считали, что впервые он появился на царской печати в 1497 году. Этот год и был принят за точку отчета.

Все изменилось недавно. На Боровицкой башне Московского Кремля обратили внимание на орла, чей возраст специалисты оценили как соответствующий возрасту башни. А Боровицкую башню возвели в 1490 году.

Впрочем, слово историкам.

Мой собеседник - советник директора ФСО, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой исторического факультета МГУ Сергей Девятов.

Сергей Викторович, о том, что двуглавый орел на Боровицкой башне Кремля - самый древний в нашей истории, заговорили несколько лет назад. По слухам, орла планировали снять с башни для реставрации, заменив копией. И где сейчас оригинал?

Сергей Девятов: На своем месте. Согласно планам, реставрация Боровицкой башни намечена на 2020 год. Возможно смещение сроков - на 2019-й. Но реставрация, как и ее сроки проведения, - это не наша компетенция. Все определяет наука.

Специалисты по-прежнему уверены, что этот орел 1490 года? Он разве не мог появиться позже, во время достройки башни?

Сергей Девятов: Он втесан в основной массив башни, эта часть не перестраивалась с 1490 года. И он не один - там три древних герба: 1) двуглавый орел; 2) лев с мечом напротив крылатого змия (дракона); 3) всадник с поднятым над головой мечом. Все ли согласны с тем, что гербы 1490 года? Как часто бывает в среде историков, дату пытались оспаривать. Но гербы же, повторюсь, не в верхней части башни, которая достраивалась. Я обсуждал это с главным герольдмейстером России Георгием Вадимовичем Вилинбаховым. В принципе, он согласен с возрастом. Но окончательное заключение можно сделать только после экспертизы.

Ее можно провести на стене? Не дожидаясь реставрации всей башни?

Сергей Девятов: Нет, нельзя. Для радиоуглеродной экспертизы герб нужно изымать из стены. Во время реставрации Боровицкой башни все три герба будут извлечены и заменены временными копиями. Экспертизу проведут в музеях Кремля. Для анализа не годится поверхностный слой, нужно брать внутренний.

Сергей Викторович, чисто обывательский вопрос: приходилось слышать, что орел на Боровицкой башне не очень похож на орлов Палеологов, его геральдика больше напоминает итальянскую. Боровицкую башню строил итальянец Пьетро Солари, ставший в Москве Петром Фрязиным. Не могла ли Великая княгиня Московская Софья договориться с итальянскими мастерами и, что называется, поставить своего супруга Ивана III уже перед фактом? Смотри, какая красота - пусть будет гербом, ведь Москва - Третий Рим!

Сергей Девятов: Не могла.

Надо учитывать, что в ту эпоху геральдические символы могли быть использованы исключительно с разрешения высшей власти. И никаких исключений быть не могло. Да, Иван III был человеком глубоко либерально-демократических взглядов, он даже пустил пожить в Кремле Аристотеля Фиорованти (который построил кремлевский Успенский собор), что было совершенно немыслимо при прежних правителях.

Но в вопросах геральдики никакого либерализма не было. Это серьезная наука, и без ведома и согласия Великого князя Ивана III поставить какой-то геральдический символ было просто немыслимо. Так что никто из итальянских архитекторов, работающих в Кремле, не рискнул бы поставить "левого" орла.

К тому же встречный вопрос: а откуда тогда взялись другие гербы? Лев и змий (дракон) и всадник с мечом - это были символы единения территорий. Как осколков Золотой Орды, так и литовского княжества. А лев - это Владимирское княжество. Так что на Боровицкой башне нет случайных символов. Московский Кремль носил сакрально-идеологический характер, был символом единения Руси.

То есть вывод однозначный: орла привезла все-таки Софья Палеолог?

Сергей Девятов: Документов на сей счет не обнаружено. Но все логично: Иван III разделял тезис о том, что Москва - Третий Рим. Последний из императоров династии Палеологов использовал двуглавого орла, Софья - его племянница. Так что привезла его в Москву скорее всего она. Но заслуга в том, что орел стал государственным символом, принадлежит Ивану III. Его женитьба на представительнице рода Палеологов - повод, а не причина. И концепция Третьего Рима - тоже повод, а не причина. Говоря современным языком, Иван III ввел новое качество государственного строительства и устройства страны. Это был не просто уход от татаро-монголов, которым он прекратил платить дань. Поводом могло быть все что угодно. Зоя (Софья) Палеолог удачно подвернулась под руку и отлично вписалась в концепцию нового государственного строительства.

Изображение орла не раз менялось. Есть теория: когда у орла расправлены крылья - Россия тоже расправляла крылья. И наоборот. Кстати, нынешний орел на гербе России застыл с широко расправленными крыльями. Хотя в среде профессиональных историков к размаху крыльев, наверное, относятся с юмором?

Сергей Девятов: Нет, серьезно. У каждой эпохи были свои символические детали. Молнии в лапах орла - эпоха Александра I. Первый из Романовых добавил на герб три короны, его сын приказал дорисовать скипетр и державу. Что касается поднятых или опущенных крыльев, то это момент скорее вкусовой. Кому что нравится.

У вас есть орел-любимец?

Сергей Девятов: А как же! У меня в кабинете висит орел, утвержденный императором Николаем I. Он не является геральдическим, хотя красуется на фасаде Большого Кремлевского дворца. Очень симпатичный. Его часто называют "тоновским" - по фамилии Константина Тона, главного архитектора Большого Кремлевского дворца. Крылья у орла подняты.

Перенесемся ближе к нашему времени. До самой смерти Ленин видел на башнях Кремля не рубиновые звезды, а императорских орлов. Несколько раз писал в секретариат Совнаркома записки о том, что орлов нужно снять. Но их не снимали. Это был вопрос неподъемных материальных затрат? Или требования Ильича кто-то намеренно саботировал?

Сергей Девятов: Да, тогда действительно на многое не хватало денег. Но что очень важно: не было и необходимых технологий. Когда встал вопрос о создании стальных звезд с самоцветами, то... Да, их сделали, а они практически через год посыпались. Собственно, почему и встал вопрос о рубиновых звездах - они долговечнее. Их изготовление поручили институту химического машиностроения, была привлечена наука: просчитали состав стекла... Но это уже вторая половина 1930-х годов. А в начале 1920-х годов задачу можно было поставить, но технологически не было возможности ее решить. Могли сварить железный каркас, но он прогнивал за пару лет: звезды корродируют, самоцветы осыпаются, конструкция разрушается. Другое дело - рубиновые звезды, это высокотехнологическое производство. И они появились на кремлевских башнях тогда, когда появились нормальная химическая промышленность, технические кадры. При Ленине этого не было.

В 1930 году оперативный отдел НКВД поручает академику Игорю Грабарю провести экспертизу кремлевских двуглавых орлов на предмет их исторической ценности. Грабарь в докладе пишет: "Ни один не представляет памятника старины". И это при том, что орел Троицкой башни был достаточно старый. Грабарь - художник, искусствовед и реставратор с именем. Он на самом деле считал, что орлы не представляют никакой исторической ценности? Или просто не мог иначе ответить НКВД?

Сергей Девятов: Орел на Троицкой башне - 1870 года. Там печальная история: его даже не смогли демонтировать. Он был сборно-сварной, его пришлось на самой башне разрезать на куски. Все орлы с башен Кремля отличались друг от друга, и, кстати, самый старый - с Троицкой башни - был самым неудачным. И с точки зрения Грабаря, художественной ценности он действительно не представлял. Не забывайте: столица ведь долгое время была в Питере, в Москву все шло по остаточному принципу. В том числе и для Кремля.

С башенных орлов обдирают золото и в конце октября 1935 года их выставляют на всеобщее обозрение в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Там же показывают новые рубиновые звезды для кремлевских башен. Звезды - понятно. А орлов-то зачем выставляли? Дали народу проститься?

Сергей Девятов: Шло обсуждение звезд для башен Кремля, народу показали проекты. А когда сняли орлов, показали их вблизи. Нет, это не было прощанием. Скорее символический отказ от старого имперского прошлого. Орлов отправили на переплавку.

И ни один не сохранился?

Сергей Девятов: В 1990-е ходила легенда о том, что один орел с башни якобы сохранился. Его закопали на территории Кремля. Сняли ведь четырех орлов, а на обозрение выставили трех. Мы проверяли. Никаких следов не нашли. Судя по всему, отправили на переплавку всех. Цветной металл в то время - большая ценность.

Конкретно

В геральдике орел символизирует бессмертие, мужество, дальновидность и силу.

Древние греки отождествляли орла с Зевсом, римляне - с Юпитером, германцы - с Одином. На Руси орел - царская птица, инкарнация Перуна.

Орел на гербе РФ - символ борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.

Орлы встречаются на региональных гербах. Так, на гербе Белгородской области изображен лежащий на зеленой земле золотой лев, над которым парит черный орел с серебряными глазами и золотым клювом. Трактуется так: лев - это образ победы над Швецией в Полтавской битве, орел олицетворяет русское войско, трава - символ плодородия.

Кстати

Самый древний двуглавый орел - геральдический символ государства Российского. Ему 528 лет. Датируется временем правления Ивана III после его женитьбы на Зое Палеолог, племяннице последнего императора Византии ("Второго Рима"). В Москве Зоя стала Великой княгиней Московской Софьей Фоминичной. Считается, что именно орел императорской династии Палеологов и стал прообразом этого орла. Но произошло это не сразу: Софья прибыла в Москву в 1472 году, а Боровицкая башня построена в 1490-м. Герб расположен на третьем блоке юго-западного пилястра четверика башни. И его видно с улицы: с перехода с Большого Каменного моста наблюдательный человек с хорошим зрением может увидеть герб с расстояния примерно 30 метров. Ближе подойти не пытайтесь - там пост охраны.

Кстати

Декретом ВЦИК и СНК "Об уничтожении сословий и гражданских чинов" в 1917 году российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены. В 1918 году при принятии Конституции РСФСР был выбран новый герб. Но двуглавый орел еще какое-то время использовался. В начале 1919 года в Омске (столица белых) по инициативе Общества художников и любителей изящных искусств прошли конкурсы на создание нового госгерба. Было рассмотрено 97 проектов. В итоге все-таки оставили двуглавого орла. Новация - над птицей был крест с девизом "Сим победиши!" Убрали короны, но в лапе у птицы по-прежнему держава. Скипетр заменил меч. Окончательный вариант так и не приняли, но новый герб использовали на печатях и банкнотах. До тех пор, пока Красная армия не разбила войска Колчака и не разогнала омское правительство.