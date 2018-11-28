Орел с двумя головами в разном виде, цвете и исполнении находился на нашем гербе свыше пяти веков - со времен Московского государства времен Ивана III и до 1918 года.
История двуглавой птицы корнями уходит в глубокую древность. Одно из самых старых изображений двуглавого орла датируется XIII в. до н.э. Его относят к хеттской цивилизации. Этого индоевропейского народа уже давно нет, их государство располагалось на территории современной Турции. Хеттский орел отличался забавной деталью: нес в лапах двух зайцев. Придумали хетты его сами или подсмотрели у каких-то еще более ранних и неведомых нам цивилизаций - тайна, которая едва ли когда-либо будет разгадана.
Многим народам в этом образе виделось что-то загадочное и сакральное. Птица с двумя головами в разном исполнении встречалась в Древнем Египте и на ассирийских памятниках, ее изображение находили при раскопках шумерских городов в Месопотамии. А еще в Индии, в Древней Греции, у персов, арабов и монголов...
Как он залетел к нам - об этом историки спорят. Разрубали птиц на две части и прибивали к столбам викинги, которые служили у нас наемниками. Но также было сообщение и с Европой, где двуглавый орел красовался на щитах рыцарей XI-XV веков во времена крестовых походов. Хотя самая убедительная версия: такого орла в Москву привезла Зоя Палеолог, которая, приняв православие, стала Софьей - супругой Ивана III.
Зоя была племянницей последнего императора Византии Константина IX Палеолога. Византия была продолжением Священной Римской империи, ее называли Вторым Римом. Император Константин погиб при взятии Константинополя турками-османами. Константинополь стал столицей Османской империи и, образно говоря, место Рима-Византии стало вакантным.
Свято место пусто не бывает. Москву все чаще стали называть Третьим Римом. Согласно пророчеству старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея: "Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти". В вольном переводе - два Рима пали, третий стоит, а четвертого не будет.
Софья, как наследница последнего императора Второго Рима, просто идеально подходила для московского престола. Гербом династии Палеологов был двуглавый орел.
Как именно орел был предложен Софьей Ивану III - неизвестно. Считали, что впервые он появился на царской печати в 1497 году. Этот год и был принят за точку отчета.
Все изменилось недавно. На Боровицкой башне Московского Кремля обратили внимание на орла, чей возраст специалисты оценили как соответствующий возрасту башни. А Боровицкую башню возвели в 1490 году.
Впрочем, слово историкам.
Мой собеседник - советник директора ФСО, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой исторического факультета МГУ Сергей Девятов.
Сергей Викторович, о том, что двуглавый орел на Боровицкой башне Кремля - самый древний в нашей истории, заговорили несколько лет назад. По слухам, орла планировали снять с башни для реставрации, заменив копией. И где сейчас оригинал?
Сергей Девятов: На своем месте. Согласно планам, реставрация Боровицкой башни намечена на 2020 год. Возможно смещение сроков - на 2019-й. Но реставрация, как и ее сроки проведения, - это не наша компетенция. Все определяет наука.
Специалисты по-прежнему уверены, что этот орел 1490 года? Он разве не мог появиться позже, во время достройки башни?
Сергей Девятов: Он втесан в основной массив башни, эта часть не перестраивалась с 1490 года. И он не один - там три древних герба: 1) двуглавый орел; 2) лев с мечом напротив крылатого змия (дракона); 3) всадник с поднятым над головой мечом. Все ли согласны с тем, что гербы 1490 года? Как часто бывает в среде историков, дату пытались оспаривать. Но гербы же, повторюсь, не в верхней части башни, которая достраивалась. Я обсуждал это с главным герольдмейстером России Георгием Вадимовичем Вилинбаховым. В принципе, он согласен с возрастом. Но окончательное заключение можно сделать только после экспертизы.
Ее можно провести на стене? Не дожидаясь реставрации всей башни?
Сергей Девятов: Нет, нельзя. Для радиоуглеродной экспертизы герб нужно изымать из стены. Во время реставрации Боровицкой башни все три герба будут извлечены и заменены временными копиями. Экспертизу проведут в музеях Кремля. Для анализа не годится поверхностный слой, нужно брать внутренний.
Сергей Викторович, чисто обывательский вопрос: приходилось слышать, что орел на Боровицкой башне не очень похож на орлов Палеологов, его геральдика больше напоминает итальянскую. Боровицкую башню строил итальянец Пьетро Солари, ставший в Москве Петром Фрязиным. Не могла ли Великая княгиня Московская Софья договориться с итальянскими мастерами и, что называется, поставить своего супруга Ивана III уже перед фактом? Смотри, какая красота - пусть будет гербом, ведь Москва - Третий Рим!
Сергей Девятов: Не могла.
Надо учитывать, что в ту эпоху геральдические символы могли быть использованы исключительно с разрешения высшей власти. И никаких исключений быть не могло. Да, Иван III был человеком глубоко либерально-демократических взглядов, он даже пустил пожить в Кремле Аристотеля Фиорованти (который построил кремлевский Успенский собор), что было совершенно немыслимо при прежних правителях.
Но в вопросах геральдики никакого либерализма не было. Это серьезная наука, и без ведома и согласия Великого князя Ивана III поставить какой-то геральдический символ было просто немыслимо. Так что никто из итальянских архитекторов, работающих в Кремле, не рискнул бы поставить "левого" орла.
К тому же встречный вопрос: а откуда тогда взялись другие гербы? Лев и змий (дракон) и всадник с мечом - это были символы единения территорий. Как осколков Золотой Орды, так и литовского княжества. А лев - это Владимирское княжество. Так что на Боровицкой башне нет случайных символов. Московский Кремль носил сакрально-идеологический характер, был символом единения Руси.
То есть вывод однозначный: орла привезла все-таки Софья Палеолог?
Сергей Девятов: Документов на сей счет не обнаружено. Но все логично: Иван III разделял тезис о том, что Москва - Третий Рим. Последний из императоров династии Палеологов использовал двуглавого орла, Софья - его племянница. Так что привезла его в Москву скорее всего она. Но заслуга в том, что орел стал государственным символом, принадлежит Ивану III. Его женитьба на представительнице рода Палеологов - повод, а не причина. И концепция Третьего Рима - тоже повод, а не причина. Говоря современным языком, Иван III ввел новое качество государственного строительства и устройства страны. Это был не просто уход от татаро-монголов, которым он прекратил платить дань. Поводом могло быть все что угодно. Зоя (Софья) Палеолог удачно подвернулась под руку и отлично вписалась в концепцию нового государственного строительства.
Изображение орла не раз менялось. Есть теория: когда у орла расправлены крылья - Россия тоже расправляла крылья. И наоборот. Кстати, нынешний орел на гербе России застыл с широко расправленными крыльями. Хотя в среде профессиональных историков к размаху крыльев, наверное, относятся с юмором?
Сергей Девятов: Нет, серьезно. У каждой эпохи были свои символические детали. Молнии в лапах орла - эпоха Александра I. Первый из Романовых добавил на герб три короны, его сын приказал дорисовать скипетр и державу. Что касается поднятых или опущенных крыльев, то это момент скорее вкусовой. Кому что нравится.
У вас есть орел-любимец?
Сергей Девятов: А как же! У меня в кабинете висит орел, утвержденный императором Николаем I. Он не является геральдическим, хотя красуется на фасаде Большого Кремлевского дворца. Очень симпатичный. Его часто называют "тоновским" - по фамилии Константина Тона, главного архитектора Большого Кремлевского дворца. Крылья у орла подняты.
Перенесемся ближе к нашему времени. До самой смерти Ленин видел на башнях Кремля не рубиновые звезды, а императорских орлов. Несколько раз писал в секретариат Совнаркома записки о том, что орлов нужно снять. Но их не снимали. Это был вопрос неподъемных материальных затрат? Или требования Ильича кто-то намеренно саботировал?
Сергей Девятов: Да, тогда действительно на многое не хватало денег. Но что очень важно: не было и необходимых технологий. Когда встал вопрос о создании стальных звезд с самоцветами, то... Да, их сделали, а они практически через год посыпались. Собственно, почему и встал вопрос о рубиновых звездах - они долговечнее. Их изготовление поручили институту химического машиностроения, была привлечена наука: просчитали состав стекла... Но это уже вторая половина 1930-х годов. А в начале 1920-х годов задачу можно было поставить, но технологически не было возможности ее решить. Могли сварить железный каркас, но он прогнивал за пару лет: звезды корродируют, самоцветы осыпаются, конструкция разрушается. Другое дело - рубиновые звезды, это высокотехнологическое производство. И они появились на кремлевских башнях тогда, когда появились нормальная химическая промышленность, технические кадры. При Ленине этого не было.
В 1930 году оперативный отдел НКВД поручает академику Игорю Грабарю провести экспертизу кремлевских двуглавых орлов на предмет их исторической ценности. Грабарь в докладе пишет: "Ни один не представляет памятника старины". И это при том, что орел Троицкой башни был достаточно старый. Грабарь - художник, искусствовед и реставратор с именем. Он на самом деле считал, что орлы не представляют никакой исторической ценности? Или просто не мог иначе ответить НКВД?
Сергей Девятов: Орел на Троицкой башне - 1870 года. Там печальная история: его даже не смогли демонтировать. Он был сборно-сварной, его пришлось на самой башне разрезать на куски. Все орлы с башен Кремля отличались друг от друга, и, кстати, самый старый - с Троицкой башни - был самым неудачным. И с точки зрения Грабаря, художественной ценности он действительно не представлял. Не забывайте: столица ведь долгое время была в Питере, в Москву все шло по остаточному принципу. В том числе и для Кремля.
С башенных орлов обдирают золото и в конце октября 1935 года их выставляют на всеобщее обозрение в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Там же показывают новые рубиновые звезды для кремлевских башен. Звезды - понятно. А орлов-то зачем выставляли? Дали народу проститься?
Сергей Девятов: Шло обсуждение звезд для башен Кремля, народу показали проекты. А когда сняли орлов, показали их вблизи. Нет, это не было прощанием. Скорее символический отказ от старого имперского прошлого. Орлов отправили на переплавку.
И ни один не сохранился?
Сергей Девятов: В 1990-е ходила легенда о том, что один орел с башни якобы сохранился. Его закопали на территории Кремля. Сняли ведь четырех орлов, а на обозрение выставили трех. Мы проверяли. Никаких следов не нашли. Судя по всему, отправили на переплавку всех. Цветной металл в то время - большая ценность.
В геральдике орел символизирует бессмертие, мужество, дальновидность и силу.
Древние греки отождествляли орла с Зевсом, римляне - с Юпитером, германцы - с Одином. На Руси орел - царская птица, инкарнация Перуна.
Орел на гербе РФ - символ борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.
Орлы встречаются на региональных гербах. Так, на гербе Белгородской области изображен лежащий на зеленой земле золотой лев, над которым парит черный орел с серебряными глазами и золотым клювом. Трактуется так: лев - это образ победы над Швецией в Полтавской битве, орел олицетворяет русское войско, трава - символ плодородия.
Кстати
Самый древний двуглавый орел - геральдический символ государства Российского. Ему 528 лет. Датируется временем правления Ивана III после его женитьбы на Зое Палеолог, племяннице последнего императора Византии ("Второго Рима"). В Москве Зоя стала Великой княгиней Московской Софьей Фоминичной. Считается, что именно орел императорской династии Палеологов и стал прообразом этого орла. Но произошло это не сразу: Софья прибыла в Москву в 1472 году, а Боровицкая башня построена в 1490-м. Герб расположен на третьем блоке юго-западного пилястра четверика башни. И его видно с улицы: с перехода с Большого Каменного моста наблюдательный человек с хорошим зрением может увидеть герб с расстояния примерно 30 метров. Ближе подойти не пытайтесь - там пост охраны.
Кстати
Декретом ВЦИК и СНК "Об уничтожении сословий и гражданских чинов" в 1917 году российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены. В 1918 году при принятии Конституции РСФСР был выбран новый герб. Но двуглавый орел еще какое-то время использовался. В начале 1919 года в Омске (столица белых) по инициативе Общества художников и любителей изящных искусств прошли конкурсы на создание нового госгерба. Было рассмотрено 97 проектов. В итоге все-таки оставили двуглавого орла. Новация - над птицей был крест с девизом "Сим победиши!" Убрали короны, но в лапе у птицы по-прежнему держава. Скипетр заменил меч. Окончательный вариант так и не приняли, но новый герб использовали на печатях и банкнотах. До тех пор, пока Красная армия не разбила войска Колчака и не разогнала омское правительство.