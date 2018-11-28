Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма. Во вторник там сначала появился американский военный дрон. А ему на смену на Черное море прилетел патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168848.

О его появлении у российского побережья, а также Керченского пролива сообщили информагентствам западные источники. Однако можно не сомневаться: шпионский рейд воздушного разведчика США не остался без внимания наших военных.

Сообщалось, что Poseidon, приписанный к авиабазе США Сигонелла на Сицилии, вначале подлетел к Крыму. Затем проследовал вдоль его южного берега, мимо Керченского пролива, пролетел вдоль Черноморского побережья Кубани вплоть до Геленджика. При этом в воздушное пространство РФ самолет не заходил, держался на расстоянии 35-45 км от российских берегов и курсировал над международными водами Черного моря.

Хотя основное предназначение этой машины - обнаружение подлодок противника в районах патрулирования и участие в противокорабельных и спасательных операциях, командование ВМС США нередко использует Poseidon для шпионских миссий. Помимо противокорабельных ракет AGM-84 "Гарпун", торпед Mark 54, морских мин и авиабомб он несет на борту многоцелевой наземный поисковый радиолокатор Raytheon APY-10 и специальную разведывательную аппаратуру. Причем может на протяжении 30-часового полета использовать ее для "сканирования" сухопутной и водной поверхности с высоты от 60 метров до 12,5 км. И вот такие самолеты американцы в последнее время все активнее посылают к нашим южным границам. P-8A неоднократно появлялись у побережья Крыма, неподалеку от Краснодарского края, у западных рубежей России.

28 ноября около Крыма снова летал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V. Ранее "РГ" рассказывала, что в минувший понедельник у нашего черноморского побережья, в том числе вблизи Керченского пролива, выполнили многочасовые рейды такой же разведборт и американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Как и следовало ожидать, киевский режим не сделал выводов из инцидента возле Керченского пролива. Как раз в то время, когда суд в Симферополе арестовывал задержанных за нахождение в наших территориальных водах украинских военных моряков, председатель Верховной рады Андрей Парубий на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом просил руководство альянса как можно скорее увеличить количество натовских кораблей в Черном море.

Одновременно власти Украины активизировали попытки убедить США создать военную базу на своей территории. Доводы Киева выглядят по меньшей мере странно. Мол, если угроза со стороны Москвы подтолкнула к такому решению Польшу, то Украине, чья граница с РФ значительно больше, уже тем более необходимо разместить у себя американские войска.

На призывы Киева в Вашингтоне пока реагируют сдержанно. Но обозначать свое военное присутствие в Черном море, как видим, не забывают. Причем не только боевыми кораблями, которые еще со времен 5-дневной войны в Южной Осетии и киевского майдана то и дело появляются в нейтральных водах неподалеку от Крыма, но и шпионскими рейдами своих самолетов и беспилотников.

Самолеты США P-8A летали и около Крыма, и у Краснодарского края, и у западных рубежей РФ

К шпионажу и попыткам давить на нашу страну в Черном море США активно привлекают своих союзников по НАТО. Однако не все на Западе поддерживают такое "любопытство". Например, на фоне инцидента в Керченском проливе экс-главком ВМС Великобритании призвал палату лордов не направлять в начале 2019 года в Черное море разведывательное судно Echo. По его мнению, подвергать опасности корабль, который не способен сам себя защитить, "не является хорошей идеей".

Понятно, что спокойно взирать на эту возню у наших южных рубежей в Москве не собираются. 28 ноября стало известно, что систему ПВО Крыма скоро усилит еще один дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три таких дивизиона уже размещены в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя. При радиусе действия 400 км в зону контроля этих систем попадает практически все Черное море. А при необходимости они могут перекрыть воздушное пространство над Херсоном и Запорожьем , а также значительную часть неба над Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областями Украины.

Экс-глава Комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов напомнил, что помимо С-400 Крым также охраняют другие средства ПВО, в том числе современный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Комментарий

Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Очевидно, что причина и следствие в реальности прямо противоположны: провокация в Азовском море затевалась ради введения военного положения на Украине, а не наоборот. Это, безусловно, громкое начало предвыборной кампании Порошенко, способ вывести украинскую тему в мировые "топы", ибо она всем уже потихоньку стала надоедать, и все чаще даже спонсоры и партнеры говорят про деградацию политсистемы и коррупцию, а не про мифическую "российскую агрессию", а также повод для "международного" - то есть устами тех, кто к этому и так всегда готов - осуждения России. С тех пор как "агрессор" не явился на войну, для Украины остался единственный путь: любой ценой провоцировать на ответные действия, на которые будет просто невозможно не реагировать. Что и произошло.

Если решение о военном положении будет действовать в полном объеме все 60 дней с возможностью продления, вся предвыборная кампания остановится, а протестные акции населения против властей будут запрещены. В таком случае предстоящие выборы, даже если они состоятся, с точки зрения демократии и законности - фикция. А само введение военного положения дает немалые "бонусы" для власти в Киеве: возможность установления комендантского часа, ограничения свободы перемещения граждан, а также постановки вопроса о запрете политических партий, если они, мол, угрожают нацбезопасности. Пойдет это сейчас в ход или нет - посмотрим. Но если звезды намеренно поджигают - значит, это кому-то нужно...

Подготовила Елена Бугайская