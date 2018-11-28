Подлежащие воинскому учету россияне получат электронные карты

Для воинского учета граждан в России будут введены электронные карты. Закон о ведении таких карт подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Комментируя эту законодательную инициативу, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что карта "будет содержать такие сведения о гражданине, как: фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровью, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, которые предусмотрены законом".

Карта будет выдаваться только тем, кто даст свое согласие на ее получение и не будет заменять военный билет.