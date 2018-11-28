Новости

Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 22:26
Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией 22:21
РАН РФ: К весне 2019 г. будет готова программа освоения Луны 22:20
В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании 22:16
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей 21:56
Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов 21:53
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года 21:50
Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам 21:50
Mitsubishi Eclipse Cross стал лучшим кроссовером в Германии 21:47
Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии 21:35
Владимир Путин подписал указ о развитии в РФ генетических технологий 21:32
Из группы Serebro ушли все участницы 21:17
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 21:16
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе 21:16
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 21:15
Россиян освободят от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 21:04
Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината 21:03
В Кремле пройдет прием по случаю юбилея Конституции 20:52
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2019-2021 годы 20:51
МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием 20:47
Владимир Путин подписал указ о премиях лучшим учителям 20:46
Ученые нашли на Кавказе подтверждение социальности неандертальцев 20:34
Подлежащие воинскому учету россияне получат электронные карты 20:31
Экзитполы показали победу Зурабишвили на выборах президента Грузии 20:29
"Яндекс" будет наказывать водителей такси за превышения скорости 20:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 20:31
Рубрика: Власть

Подлежащие воинскому учету россияне получат электронные карты

Для воинского учета граждан в России будут введены электронные карты. Закон о ведении таких карт подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
Солдатам-призывникам на время службы могут сохранить рабочие места
Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу

Комментируя эту законодательную инициативу, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что карта "будет содержать такие сведения о гражданине, как: фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровью, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, которые предусмотрены законом".

Карта будет выдаваться только тем, кто даст свое согласие на ее получение и не будет заменять военный билет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием
Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы