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Популярный смартфон Honor 8X получит Android 9

28.11.2018,  
12:51
Текст:  Владимир Болотин
Стало известно, что смартфон Honor 8X получит Android 9.0 Pie. Это произойдет уже в декабре 2018 года.
Фото: Honor Фото: Honor
Фото: Honor

Вместе с девятым "андроидом" устройство получит новый пользовательский интерфейс EMUI 9, бета-версия которой появится на следующей неделе, а релиз глобальной версии прошивки будет доступен в декабре. Напомним, сейчас Honor 8X поставляется с Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.2.

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Как ожидается, с новой операционкой и прошивкой смартфон получит новую графику и звуки, а также повышение производительности в играх.

В компании недавно отчитались о том, что с момента анонса смартфона в октябре удалось продать более 6 млн устройств.

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