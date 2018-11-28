Популярный смартфон Honor 8X получит Android 9

Стало известно, что смартфон Honor 8X получит Android 9.0 Pie. Это произойдет уже в декабре 2018 года.

Вместе с девятым "андроидом" устройство получит новый пользовательский интерфейс EMUI 9, бета-версия которой появится на следующей неделе, а релиз глобальной версии прошивки будет доступен в декабре. Напомним, сейчас Honor 8X поставляется с Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.2.

Как ожидается, с новой операционкой и прошивкой смартфон получит новую графику и звуки, а также повышение производительности в играх.

В компании недавно отчитались о том, что с момента анонса смартфона в октябре удалось продать более 6 млн устройств.