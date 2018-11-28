Порошенко подписал закон о введении на Украине военного положения

Украинский президент Петр Порошенко поставил свою подпись под законопроектом N9338, согласно которому в стране вводится военное положение. Об этом сообщается на его официальном сайте.

В соответствии с документом, военное положение будет длиться до 26 декабря 2018 года.

Напомним, что действие военного положения распространяется на 10 областей - преимущественно у восточных и южных границ государства.

Ряд экспертов полагает, что введение военного положения, предварявшееся провокационными шагами самой Украины в Керченском проливе, является попыткой Порошенко сохранить свою власть на фоне очередного витка обострения отношений между Москвой и Киевом.