После прихода морозов к началу декабря потеплеет

Погода в столичном регионе на этой неделе будет соответствовать январским показателям, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В ночь на четверг температура опустится до 11 -13 градусов мороза, по области может понижаться до 16 градусов мороза. Днем 5-7 градусов со знаком минус, по области до -10 градусов. Теплеть начнет только к концу недели.

В Крыму действует штормовое предупреждение. Сегодня там пройдут сильные дожди, к вечеру возможен мокрый снег. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. К четвергу осадки перейдут в снег, а ветер станет штормовым, 23-30 метров в секунду. Такой ветер способен наносить значительные разрушения. Похолодает до 2-7 градусов мороза. В пятницу непогода станет стихать, максимальные значения ветра будут достигать 27 метров в секунду, дневная температура станет положительной. Погода без осадков установится в республике к воскресенью.

В Краснодарском крае, Ростовской области и Калмыкии 28-29 ноября - сильные осадки. А в районе Сочи пройдет гроза. Самый сильный ветер 30 числа в Ростовской области до 24 метров в секунду, в Приазовье 28 метров в секунду, в районе Новороссийска 29-34 метра в секунду. Ветер несет понижение температуры. В итоге дожди будут переходить в снег, на дорогах образуется гололед.

Морозная погода в Поволжье - по ночам до 6-11 градусов мороза. При прояснениях до -15 градусов. В Ростовской и Волгоградской областях 30 ноября до -15 градусов.

На юге Сибири снег и резкое потепление. К примеру, в Красноярском крае в ближайшие сутки будет днем 5-10 градусов мороза с небольшим снегом. А к 30 ноября снег станет сильным, порывы ветра достигнут до 15-20 метров в секунду, и при этом температура повысится до 5 градусов тепла. В Хакасии метели и сильная гололедица на дорогах, местами снег будет переходить в дождь.

Резкое понижение температуры ожидается в Омской и Тюменской областях. В Тюменской области 29 ноября днем 10-15 градусов мороза, а 30-го уже до 30 градусов мороза. В Омской области смена погоды произойдет в четверг, она не обойдется без снегопада и сильного ветра, в течение суток похолодает с +1 -4 градусов до 14-19 градусов мороза, местами установится 22-27 градусов мороза.

Ненастная погода на Дальнем Востоке. Метели в Магаданской области, на Камчатке и Чукотке.