Названы виды спорта, влияющие на продолжительность жизни

Физическую активность называют ключом к долголетию. Однако европейские ученые доказали, что далеко не каждый вид спорта продлевает жизнь, а только тот, что связан с повышением выносливости организма.

Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal. В эксперименте приняли участие 124 человека от 30 до 60 лет, ранее не занимавшихся спортом.

В течение шести месяцев три группы испытуемых должны были изменить свою физическую активность без глобальных изменений образа жизни. Первая группа занималась аэробными тренировками, вторая - высокоинтенсивными интервальными, третья - круговыми на силовых тренажерах. Занятия были трижды в неделю по 45 минут.

Как выяснилось, все тренировки увеличили число кислорода, поглощаемого организмом. А вот изменения клеточной активности были зафиксированы только у первых двух групп.

В частности, в два-три раза возросла активности теломеразы в мононуклеарных клетках крови: этот фермент работает на продолжительность жизни клетки и ее способность к регенерации.