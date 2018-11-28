Новости

Раскрыта тайна строительства первого собора Папы Римского 14:37
Орловский киллер получил 21 год за убийства бизнесмена и чиновника 14:36
В Кузбассе погиб шахтер, которого затянуло в барабан конвейера 14:32
Ногти, шоколад, подошва: Где пишут шпаргалки российские школьники 14:24
Российский гонщик Шварцман назван новичком года по версии ФИА 14:23
Инженера ядерного центра в Сарове заподозрили в получении взятки 14:21
Nissan отзывает в России шесть моделей 14:17
Старшеклассники и студенты смогут стать цифровыми кураторами 14:15
В Башкирии экс-полицейского осудили за избиение задержанного 14:12
В Астрахани при пожаре погибли две пенсионерки 14:02
Названы виды спорта, влияющие на продолжительность жизни 14:02
Древнейшие наскальные рисунки оказались картами звездных систем 14:00
В Москве число "заминированных" ТЦ выросло до 15 13:55
В Приамурье мачеху заподозрили в издевательствах над падчерицей 13:52
Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе 13:51
Силуанов не нашел повода для беспокойства о санкциях на госдолг РФ 13:50
Эксперты ВАДА прибыли в Москву для переговоров 13:44
В Чувашии на трассе М-7 фура сбила инспектора ГИБДД 13:41
ЧП на ледоколе "Виктор Черномырдин" не скажется на сроках его сдачи 13:41
Яхтенную марину в Балаклаве спроектирует подрядчик Крымского моста 13:35
Памфилова: Рабочая группа в АП 21 декабря обсудит муниципальный фильтр 13:29
В Болгарии представили устройство, способное читать вслух для слепых 13:28
Донские ученые отправились в Антарктиду для лова редких рыб 13:27
Писатель Елизаров прокомментировал сообщения о попытке самоубийства 13:26
В Москве 12 торговых центров и вокзал эвакуировали после анонимных звонков 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 14:02
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы виды спорта, влияющие на продолжительность жизни

Текст: Майя Бирюкова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Физическую активность называют ключом к долголетию. Однако европейские ученые доказали, что далеко не каждый вид спорта продлевает жизнь, а только тот, что связан с повышением выносливости организма.

Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали о диете для поддержания работоспособности мозга

Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal. В эксперименте приняли участие 124 человека от 30 до 60 лет, ранее не занимавшихся спортом.

В течение шести месяцев три группы испытуемых должны были изменить свою физическую активность без глобальных изменений образа жизни. Первая группа занималась аэробными тренировками, вторая - высокоинтенсивными интервальными, третья - круговыми на силовых тренажерах. Занятия были трижды в неделю по 45 минут.

Как выяснилось, все тренировки увеличили число кислорода, поглощаемого организмом. А вот изменения клеточной активности были зафиксированы только у первых двух групп.

В частности, в два-три раза возросла активности теломеразы в мононуклеарных клетках крови: этот фермент работает на продолжительность жизни клетки и ее способность к регенерации.

Общество Наука Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
В Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России
Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков
В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов