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Рубрика: Власть

Президент: Экономика России адаптировалась к внешним шокам

Текст: Александра Белуза
Экономика России адаптировалась к внешним шокам и развивается стабильно, однако темпы ее роста пока не позволяют кардинально увеличить уровень жизни граждан страны. Об этом Владимир Путин заявил, выступая перед российскими и иностранными бизнесменами на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Российский лидер традиционно принимает участие в разговоре с российскими и иностранными бизнесменами на этом авторитетном форуме, который собирает ведущих игроков мировых рынков.

Фото: Depositphotos.com
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Свое выступление на пленарной сессии президент начал с некоторых цифр по итогам девяти месяцев этого года. ВВП вырос на полтора процента. При этом более высокие темпы показывает промышленное производство (плюс 3% за девять месяцев текущего года). Безработица и инфляция - на стабильно низких уровнях. Уровень безработицы меньше - 4,7%, инфляции - 3,5%.

"К внешним шокам экономика адаптировалась", - отметил Владимир Путин. По его оценке, российская экономика чувствует себя уверенно, создает условия для собственного внутреннего развития.

Однако этого недостаточно. "Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это", - заявил Путин. Для этого Россия и выстраивает целую программу развития. Он напомнил о задаче выйти на темпы роста выше мировых и войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Базу для прорыва должно обеспечить решение структурных вопросов, в том числе за счет повышения производительности труда, широкого внедрения цифровых решений в системе госуправления, в коммунальной сфере, городском хозяйстве, промышленности, на транспорте, образовании, здравоохранении. Президент пообещал создавать "принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе цифры, стимулировать появление и развитие российских компаний в глобальных лидеров цифровой эпохи".

Фото: Depositphotos.com
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"Несмотря на попытки внешнего давления, известные внутренние трудности, отечественный бизнес выстраивает долгосрочные планы, наращивает вложения в развитие. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев этого года вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов - важный индикатор уверенности бизнеса, мы это высоко ценим, будем поддерживать такое настроение", - также заявил Путин.

Государство поможет бизнесу и тем, что будет серьезно вкладываться в развитие инфраструктуры. "Дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь - по всем этим направлениям мы планируем кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны", - сказал Путин.

Что касается делового климата в целом, то власть продолжит сокращать административную нагрузку на предпринимателей, заверил он.
 

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Макроэкономика Президент
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