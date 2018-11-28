Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе

Президент Турции позвонил российскому коллеге. Речь в телефонном разговоре шла о Сирии, двустороннем сотрудничестве, а также стабильности в Черноморском регионе (в контексте провокации Киева в районе Керченского пролива).

"В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - сообщили в Кремле.

Также Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обсуждение ситуации в Сирии. Было решено активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, включая меры по борьбе с террористическими группировками. Также была отмечена важность работы стран-гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога.

Кроме того, лидеры затронули ряд аспектов российско-турецкого сотрудничества с учетом итогов недавней встречи в Стамбуле.