Завершено строительство морского участка "Турецкого потока"

Лидеры обоих государств наблюдали за происходящим в Черном море в режиме видеоконференции. Телемост связал конференц-центр в Стамбуле с бортом крупнейшего в мире судна-трубоукладчика Pioneering Spirit.

"Прошу дать команду на спуск в море трубы, замыкающей стык", - попросил находящийся в это время на палубе глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Начинайте", - скомандовал российский лидер. А его турецкий коллега дал команду на своем языке.

Участникам церемонии показали, как труба при помощи специального оборудования спускается в море. Миллер, комментируя происходящее на экране, сообщил, что строители морского участка поставили мировой рекорд по скорости укладки. А затем торжественно объявил об окончании процесса. Многочисленные участники церемонии разразились аплодисментами.

О значении проекта в своих выступлениях рассказали оба лидера. Владимир Путин особо отметил, что без политической воли и мужества турецкого руководства сооружение газопровода в условиях конкуренции было бы невозможно. Турецкая сторона вовремя выдала все необходимые разрешения, что позволило опередить график. Сроки реализации проекта просто беспрецеденты. Глава государства напомнил, что Россия и Турция договорились о реализации проекта "Турецкий поток" в Стамбуле в октябре 2016 года, а название этому проекту дал сам Эрдоган. "А сегодня, спустя всего лишь два года с начала реализации этого масштабного проекта, пройден самый сложный его этап", - указал Путин.

"Это действительно серьезная, большая работа, - сказал президент. - Ведь добыча и транспортировка газа - это не просто дырку просверлить и газ качать".

Российский лидер напомнил, что "голубое топливо" - это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии. И выразил уверенность, что "Турецкий поток", как и другой крупный двусторонний проект - АЭС "Аккую", станет ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнерства.

При чем "Турецкий поток" не направлен против кого-то, это пример не противостояния, а созидания, подчеркнул президент. Как и другие подобные проекты, он преследует цель "развивать отношения между государствами и повышать на этой базе благосостояние граждан".

"Реализация проектов подобного рода и этот проект в частности - это яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы. Потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкий республики", - подчеркнул Путин.

Сооружение газопровода "Турецкий поток" станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности, заявил президент РФ. Ведь спустя короткое время "голубое топливо" пойдет не только в Турцию, но и дальше - европейским потребителям. По словам президента РФ, введение в строй газопровода "Турецкий поток" обеспечит поставки газа в страны южной и юго-восточной Европы и отразится на геополитическом положении Турции.

"По дну Черного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, проложено в общей сложности 1800 км труб, - сообщил он. - По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй может транзитом через турецкую территорию пойти в страны южной и юго-восточной Европы".

Президент России выразил надежду, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен, как и планировалось, до конца 2019 года.

"Подчеркну, что в ходе строительства применяются самые новые технологические решения, используется самая современная техника, соблюдаются наиболее строгие экологические стандарты и нормы", - отметил Путин.

Половину газа по газопроводу "Турецкий поток" планируется поставлять в Европу, благодаря чему европейские страны получат новый импульс, заявил, в свою очередь, президент Турции.

Эрдоган отметил, что с технической точки "это сложный проект с высочайшими стандартами". "Для нас Россия валяется долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа", - добавил турецкий лидер.

Отношения России и Турции никогда не поддавались давлению третьих стран, заявил он. Эта реплика Эрдогана вызвала длительные овации присутствовавших на церемонии. Не менее продолжительно аплодировали и Путину.

Отметим, что "Турецкий поток" напрямую соединит газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечит надежные поставки энергии на первом этапе в саму Турцию, а затем в Южную и Юго-Восточную Европу. Морская часть газопровода состоит из двух параллельных ниток, каждая пропускной способностью 15,75 млрд куб. м в год. А при полной загрузке "Турецкий поток" ежегодно будет поставлять 31,5 млрд куб. м газа в Турцию и Европу.

Стартовав с российской Анапы, газопровод протянулся более чем на 930 км по Черному морю к западной части Турции. Конечная на данный момент точка - в 100 км западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей. Далее будет построен сухопутный газопровод, который соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз и оттуда пройдет до своей конечной точки на границе с Еврозоюзом.

Как отметил министр энергетики России Александр Новак, строительство газопровода позволит полностью обеспечить поставки газа для внутреннего потребления и экономического роста Турецкой республики. Сейчас, напомнил он, примерно половина газа экспортируется из России в Турцию по "Голубому потоку", напрямую из России, а вторая половина - через ряд транзитных стран. Таким образом, между двумя странами закладываются экономические отношения на многие десятилетия вперед.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что решение о строительстве "было принято после того, как наши болгарские коллеги не смогли отстоять свои позиции и сломались под натиском европейских структур", отказавшись от "Южного потока".

И вот, спустя совсем немного времени, морской участок достроен. В Кремле уверены, что за завершением его прокладки последует формирование газового хаба в Турции и создание газотранспортной сети в Европе. Как сообщил Песков, много стран уже "претендуют на то, что получить на своей территории ответвление".

"По имеющимся планам, турецкая экономика просто не сможет переварить такое количество газа, а потребности Европы сохраняются", - считает пресс-секретарь президента.

Назвал Дмитрий Песков и возможные риски. По его словам, участники "Турецкого потока" не застрахованы от давления со стороны США. "Судя по тому, как США разбрасываются этими рестрикциями направо и налево, в современном мире у каждого юридического и физического лица, у любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции", - признал представитель Кремля.