Путин назвал США великой державой с огромными преимуществами

Великой державой с огромными преимуществами назвал президент РФ Владимир Путин Соединенные Штаты Америки. Это произошло во время выступления российского лидера на форуме "Россия зовет!".

"Америка - тоже великая страна, - сказал глава государства. - Триста с лишним миллионов человек, крупнейшая экономика мира. Единственная пока универсальная резервная валюта - доллар".

По словам Путина, США тратят на оборону 700 миллиардов долларов, Россия - 46. "Это больше, чем совокупные расходы на оборону всех стран мира вместе взятых. Но, конечно, это великая страна. Мы так к этому и относимся", - сказал президент РФ.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что "нужно с уважением друг к другу относиться и проявлять это уважение в конкретных делах".