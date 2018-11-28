Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам

Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин.

Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом. Но затем правительство России внесло в него поправки. Кабмин предложил запретить возврат только тех продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней. При этом участникам рынка запрещается навязывать условия о возврате поставщику нераспроданных товаров, срок годности на которые установлен свыше 30 дней. Для обеспечения перехода на новые условия работы устанавливает переходный период - 180 дней со дня вступления закона в силу.

Объясняя необходимость принятия данного закона, Ирина Яровая подчеркивала, что многие торговые сети буквально навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия по возврату не распроданной вовремя продукции. Как отметила Ирина Яровая, торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса - около 30 процентов. При этом потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране или 3 миллиона тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно.