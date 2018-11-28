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Рубрика: Власть

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2019-2021 годы

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Петров/ТАСС
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Так, общий объем доходов фонда в 2019 году составит в сумме 2,098 триллиона рублей, на 2020 год - 2,350 триллиона рублей, на 2021 год - 2,496 триллиона рублей. Расходы в 2019 году прогнозируются в объеме 2,190 триллиона рублей, в 2020 году - 2,351 триллиона рублей, в 2021 году - 2,502 триллиона рублей.

В 2020 году впервые ФОМС получит средства федерального бюджета на обеспечение нестраховых расходов, например, оплату высокотехнологичной медпомощи, не входящую в базовую программу ОМС.

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета Фонда ОМС в 2019 году планируется направить 100,8 миллиарда рублей, в 2020 году - 103,9 миллиарда рублей, в 2021 году - 109 миллиардов рублей.

По 15,9 миллиарда рублей в год будет потрачено в 2019 и 2020 годах на родовые сертификаты, а в 2021 году на это запланировано 15,6 миллиарда рублей.

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