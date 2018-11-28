Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2019-2021 годы.

В 2019 году доходы фонда составят 8,613 триллиона рублей, из них 8,587 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в 2020 году - 8,995 триллиона, в 2021 году - 9,294 триллиона рублей.

Расходы ПФР в 2019 году составят 8,636 триллиона рублей, в 2020 году - 9,017 триллиона и в 2021 году - 9,328 триллиона.

Средства, полученные от реализации конфискованного имущества в рамках борьбы с коррупцией, учтены в доходах Пенсионного фонда России.

Сформированная доходная часть позволит увеличить страховые пенсии россиян с 1 января 2019 года на 7,05%, с 2020 года - на 6,6%, с 2021 года - на 6,3%.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2019 году, по предварительным расчетам, 15,4 тысячи рублей. Напомним, по планам правительства, к 2024 году средний размер пенсии планируется довести до 20 тысяч рублей в месяц.