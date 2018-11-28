Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование. Теперь минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины минимального размера оплаты труда, а не двукратной. Расчетный периодом по страховым взносам признается календарный год.

Как ранее пояснял глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, законопроект, по сути, снизит платеж для "покупки стажа", требуемого для начисления страховых пенсий. Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя или за других лиц страховые взносы в Пенсионный фонд России для того, чтобы увеличить страховой стаж и количество пенсионных баллов, требуемых для расчета размера будущей пенсии.

Добровольно вносить за себя деньги могут граждане России, работающие за границей, граждане, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, - самозанятое население (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и пр.).

Например, в 2017 году, как напоминают в Пенсионном фонде России, минимальный стаж для назначения страховой пенсии составлял восемь лет. Но "купить" можно не более половины страхового стажа - например, в 2017 году это было не более 4 лет. Минимальный размер добровольного страхового взноса за 2017 год составлял 46 800 рублей. В пенсионных коэффициентах эта сумма равна 3 баллам.