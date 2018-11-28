Путин поручил наладить контроль за расходами на нацпроекты

Новости

Появились фото с места взрыва под Владимиром 17:45
Ушаков: Дата встречи Путина и Трампа назначена на 1 декабря 17:44
В Якутии шахтер оказался под завалом на 230-метровой глубине 17:43
При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа 17:39
Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus 17:38
Названы самые "пьющие" европейские страны 17:24
В Крыму суд арестовал командиров задержанных бронекатеров ВМСУ 17:22
Ответственность губернаторов за выполнение нацпроектов повысят 17:15
РПЦ: Верующие не просили о роспуске экзархата Западной Европы 17:13
В Якутске в сгоревшей квартире обнаружены тела четырех мужчин 17:09
"Тепло вечной мерзлоты" подарит белорусам цирк Якутии 17:08
Совмин выделил девять миллионов рублей на ремонт Керченского колледжа 17:05
Россияне продолжают скупать старые автомобили 17:01
При падении вертолета в НАО один человек погиб, 5 ранены 17:00
В Саратове бывшего работника прокуратуры обвинили в "пьяном" ДТП 16:58
В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение 16:49
Взрыв под Владимиром произошел у артиллерийских арсеналов 16:46
В Дании нашли уникальную печать XIV века 16:45
"Желтые жилеты" готовят новую акцию протеста в Париже 16:38
Единую транспортную карту для оплаты проезда запустят в 2019 году 16:29
Глава МВД Италии, сев за экскаватор, разрушил виллу мафии 16:27
При взрыве в доме под Владимиром погибла женщина 16:24
Москалькова: Есть шансы на возвращение в Россию капитана "Норда" 16:17
"Железные дороги Нидерландов" выплатят компенсации узникам концлагерей 16:15
Под Владимиром в многоквартирном доме произошел взрыв газа 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 16:58
Рубрика: Власть

Путин поручил наладить контроль за расходами на нацпроекты

Текст: Айсель Герейханова
Президент потребовал обеспечить жесткий контроль за расходами на национальные проекты. По словам Владимира Путина, нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на выделяемые деньги на национальные цели развития. Глава государства подчеркнул, что обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионами, здесь недостаточны.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Нужно быть уверенными, что ресурсы будут эффективно потрачены, и наладить строгий контроль”, - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Он напомнил, что основной объем работы по нацпроектам должен быть выполнен в регионах Российской Федерации. "В этой связи нужно наладить эффективные механизм взаимодействия", - заявил Путин.

Путин: Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный

Отдельно президент обратил внимание на то, что главная цель национальных проектов - улучшение жизни россиян. "Потому что наша задача - не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны", - сказал Путин.

Глава государства также поставил задачу в самые короткие сроки проанализировать те предложения, которые губернаторы высказали на минувшем президиуме Госсовета. Он заверил, что они будут использоваться при создании механизма совместной работы федерального центра и регионов.

Власть Работа власти Регионы Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы