Путин поручил наладить контроль за расходами на нацпроекты

Президент потребовал обеспечить жесткий контроль за расходами на национальные проекты. По словам Владимира Путина, нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на выделяемые деньги на национальные цели развития. Глава государства подчеркнул, что обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионами, здесь недостаточны.

"Нужно быть уверенными, что ресурсы будут эффективно потрачены, и наладить строгий контроль”, - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Он напомнил, что основной объем работы по нацпроектам должен быть выполнен в регионах Российской Федерации. "В этой связи нужно наладить эффективные механизм взаимодействия", - заявил Путин.

Отдельно президент обратил внимание на то, что главная цель национальных проектов - улучшение жизни россиян. "Потому что наша задача - не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны", - сказал Путин.

Глава государства также поставил задачу в самые короткие сроки проанализировать те предложения, которые губернаторы высказали на минувшем президиуме Госсовета. Он заверил, что они будут использоваться при создании механизма совместной работы федерального центра и регионов.