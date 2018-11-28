Президент Владимир Путин поручил обеспечить строгий контроль расходов на национальные проекты. Основной объем работы по майскому указу должен быть выполнен на местах. В достижении национальных целей развития важная роль также будет отведена бизнесу. Такие задачи глава государства поставил в среду на совещании с членами правительства в Ново-Огарево.

Президент начал встречу с того, что напомнил о серьезных бюджетных средствах, которые будут направлены на национальные проекты: "Средства выделяются очень большие, если не сказать беспрецедентно большие, значительная часть этих ресурсов пойдет из федерального бюджета, а основной объем работы должен быть выполнен на местах - в регионах Российской Федерации", - сказал Владимир Путин.

Глава государства заявил, что нужно не только направлять ресурсы, но и быть уверенными, что они будут эффективно потрачены. "Наладить соответствующий строгий контроль за выполнением поставленных задач", - поручил Путин.

Он еще раз подчеркнул, что главная задача майского указа - улучшить жизнь конкретных людей. "Не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны", - указал президент.

Он также напомнил о недавно проведенном расширенном заседании президиума Госсовета, которое было посвящено выполнению майского указа. Президент поручил в самые короткие сроки обобщить предложения губернаторов, проанализировать их и потом использовать эти наработки при взаимодействии федерального центра и регионов.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился с президентом, что выполнение майского указа во многом зависит от регионов. По его словам, "60% задач, поставленных в указе, - компетенция регионов". Он рассказал, что уже есть договоренности о повышении ответственности губернаторов за реализацию задач, поставленных в указе.

Силуанов также заявил, что все задачи по национальным проектам будут расписаны до конца года. Он напомнил, что по решению президиума Госсовета определены 15 верхнеуровневых задач. "В области экономики, в области социальной сферы, которые также будут распределены по регионам, и по которым в первую очередь будут отвечать субъекты РФ вместе с федеральным центром", - сказал первый вице-премьер.

Ответственность губернаторов за выполнение майского указа будет повышена

Отдельно на совещании с кабмином обсуждалась тема инвестирования в нацпроекты. Президент подчеркнул, что без частных инвестиций Россия вряд ли сможет добиться тех результатов, которые ожидаются. Он призвал работать в тесном контакте с бизнесом. "Это целый комплекс работы, связанный с созданием условий, с поддержкой бизнеса, с разбюрокрачиванием всех этих процессов, со снятием лишних и ненужных административных барьеров, с эффективными бюджетными вложениями, именно с эффективными", - пояснил Путин.

Помощник президента Андрей Белоусов, в свою очередь, заявил, что часть компаний из его списка уже приняли решение направлять сверхприбыль не на дивиденды, а на инвестиции в проекты. "По сути дела, речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги в проекты, а не направлять их на дивиденды. Сегодня значительная часть из тех 14 компаний, которые были изначально, так и поступают, я не хочу их называть", - пояснил кремлевский чиновник. Он напомнил, что раньше некоторые компании планировали направить до 80% дополнительной прибыли, "полученной от обесценения рубля", на дивиденды. "Сейчас, как я понимаю, уже ситуация несколько колеблется", - отметил помощник президента.

Напомним, ранее Андрей Белоусов предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. Но позже на встрече с бизнесом был достигнут компромисс о поиске альтернативных решений, которые могли бы без ущерба для компаний стимулировать их к инвестициям в важные для государства проекты.

На совещании Белоусов также уточнил, что сегодня к юридическому оформлению готовы порядка 20 инвестиционных проектов. В частности, проект "Москва - Казань", скоростной магистрали, к которой бизнес проявляет очень большой интерес, а также ряд других транспортных проектов. "Примерно это 20 проектов, конечно, надо как можно быстрее выходить на подписание юридически обязывающих соглашений", - пояснил он. По словам Белоусова, от общего числа проектов "12 совсем проработано, 8 чуть менее проработано, но тоже практически готово".

Антон Силуанов рассказал о том, как государство будет мотивировать частный капитал. По его словам, бизнесу будут возмещать расходы на инфраструктуру за счет налоговых поступлений от этих проектов. Он сообщил, что минфин уже подготовил и внес в правительство соответствующий законопроект.

"Предлагается коллегами из бизнеса осуществлять возмещение тех налогов, которые получены от новых проектов. Новые инвестиции, новые вложения, соответственно будут новые налоги. И вот эти налоги возвращать на компенсацию тех расходов по инфраструктуре, которые предприниматели произвели", - объяснил он.

Силуанов также пообещал до конца года внести в Госдуму документы по предложениям бизнеса в части налоговых условий по новым инвестпроектам.

Между тем



В Кремле 12 декабря пройдет торжественный прием по случаю 25-летия принятия Конституции. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Пригласительные билеты получат около 1200 человек. Среди них сенаторы и депутаты, федеральные и региональные чиновники, судьи, представители конфессий, общественные деятели, ученые. Также президент поручил провести мероприятия, направленные на популяризацию Конституции страны.

Подготовила Кира Латухина