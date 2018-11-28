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28.11.2018 16:03
Рубрика: Власть

Путин пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода

Текст: Александра Белуза

На форуме "Россия зовет!" Владимир Путин дважды пошутил, отвечая на вопросы, касающиеся сроков его нахождения на посту президента.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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"Куда вы так спешите, я пока никуда не собираюсь", - отреагировал Владимир Путин на вопрос о будущем России после его ухода из политики.

При этом президент выразил уверенность, что позитивные изменения в стране будут происходить в любом случае. Россия и сейчас открытая и самодостаточная страна, подчеркнул Путин, а перспективы дальнейшего развития он связывает прежде всего с реализацией масштабных национальных проектов.

"Это масштабные, очень амбициозные задачи, если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться, меняться к лучшему", - сказал президент.

Фото: Depositphotos.com
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Чуть позже, уже под занавес общения с российскими и иностранными бизнесменами, глава ВТБ Андрей Костин попросил Владимира Путина в ближайшие 10 лет приходить на форум так же регулярно, как в предыдущие годы. "Это вы сейчас дискутируете с вашим коллегой из Бостона?" - улыбнулся на это Путин, имея ввиду заданный ранее вопрос о будущем России после его ухода.

Добавим, что прямой диалог с российским лидером - одна из ключевых опций этого авторитетного форума, который ежегодно собирает известных предпринимателей и бизнес-консультантов со всего мира, а также представителей политической и экономической элиты нашей страны.

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