Путин предоставил российское гражданство журналисту Тиму Керби

Работающий на радиостанции "Маяк" журналист американского происхождения Тим Керби получил российское гражданство. Об этом стало известно из текста указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в среду, 28 ноября, на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: [...] Керби Тимоти Деннис, родившийся в США 19 октября 1981 года", - указывается в документе.

Керби иммигрировал в Россию из США в 2006 года. На "Маяке" он ведет авторскую программу "Чужой".

Всего в списке лиц, получивших гражданство РФ, 71 человек.