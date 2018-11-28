В РАН рассказали о подготовке программы освоения Луны к весне 2019 года

К весне следующего года будет окончательно оформлена российская лунная программа, заявил заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Это заявление было сделано после заседания Совета РАН по космосу с участием главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева. На встрече, в частности, рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.

"Подробного экономического обоснования лунной программы не было. Было общее, начальное, - передает ТАСС слова Зеленого. - А сейчас будет делаться подробное экономическое обоснование".

По его словам, полностью прописать все нюансы программы планируется к апрелю 2019 года. В рамках программы, в частности, обсуждается возможность строительства на поверхности Луны двух российских обсерваторий.

"Одна - для исследования космических лучей, другая - радиоастрономическая, - уточнил Зеленый. - На Луне для этого благоприятные условия".