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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Арсенал" победил "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России

Текст: Данила Жиляев
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Розыгрыш четвертьфинала Кубка России по футболу стартовал в Оренбурге, где местная одноименная команда принимала тульский "Арсенал". Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:2.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Главным героем встречи стал Эванс Кангва, благодаря голам которого уже к 21-й минуте "оружейники" вели 2:0. До перерыва Силвие Бегич один мяч отыграл, но во втором тайме Кирилл Комбаров восстановил преимущество свой команды в два мяча.

Хозяева смогли забить еще раз - на 79-й минуте отличился Джордже Деспотович, и концовку встречи оренбуржцы провели в атаках, пытаясь вырвать ничью. Однако в итоге они сами пропустили еще раз: уже на пятой добавленной минуте все тот же Кангва прострелил в штрафную, и Лука Джорджевич поставил точку в матче.

Отметим, однако, что победитель этого противостояния еще не определен, так как четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России играются в два матча. С другой стороны, забив на выезде четыре мяча, "Арсенал" обеспечил себе очень комфортный задел на ответную игру, которая состоится уже в следующем году - 24 февраля.

Соперником победителя этой пары в полуфинале станет сильнейшая команда в противостоянии "Спартака" и "Урала" - они свой первый матч проведут 5 декабря. Также в четвертьфиналах "Локомотив" поборется с "Рубином", а "Краснодар" - с "Ростовом".

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