В центре Москвы планируется разметить еще около 60 парковочных мест в районах, где местные жители не могут припарковаться из-за большого количества приезжих машин. Заявки на такие стоянки департамент транспорта собирает по всей столице в течение последнего месяца в специально созданный электронный почтовый ящик resident@mos.ru .

Первые парковочные места для резидентов начали вводить с 2016 года, право ставить машины на них имеют только местные жители. На Арбате, в Мещанском, Пресненском и Тверском районах таких мест около 160. Обозначаются знаком "Парковка" и табличкой "Только для владельцев парковочных разрешений". Потребность в них возникает в основном в домах, где нет шлагбаумов.

С парковочными разрешениями можно бесплатно парковаться круглосуточно на платной парковке, но в последнее время это их не спасает - транспорта в центре слишком много. Не спасают даже повышенные тарифы на парковку. Просьбы организовать дополнительные места для резидентов приходят со всего центра - Тверской-Ямской и Большой Ордынки, улицы Тимура Фрунзе и Малой Лубянки. Есть такие просьбы и с периферии - из Новокосино, например, где платная парковка появилась совсем недавно, с улицы Автозаводской, Ленинградского и Ленинского проспектов. "Жители просят дать возможность парковаться на улицах рядом с домом, - рассказали "РГ" в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства. - Зачастую это единственный способ легально оставить автомобиль на дороге". Мы получили очень много обращений, 200 из них уже обработали. В Басманном, Тверском и Мещанском районах, а также в Замоскворечье, Пресне, Хамовниках и Якиманке рассматривается возможность организовать около 60 мест в ряде переулков.